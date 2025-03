Adesg e Independência fazem 2ª semifinal do Estadual

Adesg e Independência disputam neste sábado, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a segunda semifinal do Campeonato Estadual. Os dois times irão para o confronto sem vantagem e se a partida terminar empatada, o classificado vai ser definido nas cobranças de penalidades.

Adesg com estreias

A Adesg terá as estreias do goleiro Hebert e do atacante Alê Júnior no duelo decisivo.

“O Hebert entra na vaga do Denílson (suspenso) e com Alê vamos tentar aumentar o nosso poder de definição no ataque. Conseguimos manter a estrutura tática e isso é fundamental”, avaliou o técnico Erismeu Silva.

Independência “indefinido”

O Independência chega para semifinal da competição indefinido. O lateral Weverton, suspenso, não joga e o meia Ancelmo e o atacante Eduardo serão avaliados na Arena da Floresta.

“Esse é um jogo importante e por isso é preciso um algo mais. Quero ficar à disposição da comissão”, comentou Ancelmo.

No apito

Adesg e Independência terá a arbitragem de Jackson Rodrigues e os auxiliares serão Antônio Teles e Divanilson Martins.

Comentários