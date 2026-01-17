Adesg e Humaitá disputam confronto de favoritos ao título

Adesg e Humaitá fecham a 1ª rodada do Campeonato Estadual Sicredi neste sábado, 17, a partir das 17 horas, no Tonicão, em um duelo de favoritos. As diretorias das duas equipes fizeram investimentos e a primeira meta é garantir uma vaga nas semifinais.

Adesg

A Adesg, semifinalista em 2025, viveu uma semana bem complicada fora do gramado com a dispensa e a chegada de atletas.

O técnico Rodrigo Deião montou uma equipe forte ofensivamente o Leão vai jogar no ataque.

Humaitá

O elenco do Humaitá fez uma preparação mais curta para o início do Estadual, mas acredita no técnico Rogério Pina e na qualidade dos jogadores para fazer um grande primeiro jogo.

O meia Tom e o atacante Aldair seguem no Tourão e são duas peças importantes para retomar o protagonismo na competição.

Trio de arbitragem

Adesg e Humaitá vai ter a arbitragem de Marcos Santos e os auxiliares serão Verônica Severino e Carlos Alberto.

