Adesg e Galvez jogam por vice-liderança e duelo decide confrontos semifinais

Palmeiras e Corinthians abrem neste domingo a disputa do título do Campeonato Paulista. O primeiro jogo da final será disputado no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília) – a volta será na Neo Química Arena, no dia 27. O ge acompanha a partida em Tempo Real .

O Palmeiras chega para o jogo em casa depois de eliminar o São Bernardo nas quartas e o São Paulo na semifinal. O técnico Abel Ferreira teve a semana livre para se preparar de olho na decisão contra o arquirrival.

O Dérbi pode fazer o Verdão atingir um feito inédito na era profissional do futebol paulista: o tetracampeonato consecutivo. A última vez que uma equipe conseguiu isto foi o hoje extinto Paulistano, entre 1916 e 1919.

Já o Corinthians tenta virar a página da queda precoce na Conmebol Libertadores. Na última quarta-feira, o Timão venceu o Barcelona-EQU por 2 a 0, mas acabou eliminado por ter perdido o jogo de ida por 3 a 0.