Adesg e Galvez fazem duelo de favoritos no Campeonato Estadual

Dois jogos marcam neste sábado, 25, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, a abertura da 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino. Adesg e Galvez disputam a primeira partida e na sequência o Sena Madureira enfrenta o Andirá.

Duelo de favoritos

Adesg e Galvez fazem um duelo de favoritos. As duas equipes golearam na rodada de abertura e fizeram os maiores investimentos para a disputa da competição.

Os técnicos Pablo Araújo, da Adesg, e Maurício Carneiro, do Galvez, poderão contar com os elencos completos e isso aumenta a expectativa pelo confronto.

Sena x Andirá

Sena Madureira e Andirá disputam o segundo confronto da rodada. O Sena Madureira joga para manter os 100% na competição e o Andirá vai em busca da recuperação.

Artilheiras do Galvez

As atacantes Aissa e Jaque, ambas do Galvez, são as artilheiras do Estadual com 6 gols.

