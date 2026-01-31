Adesg e Galvez em duelo de opostos no Campeonato Estadual

Adesg e Galvez disputam um jogo de opostos neste sábado, 31, a partir das 17 horas, no Tonicão, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sicredi 2026. A Adesg ocupa da 7ª colocação com 1 ponto e o Imperador é líder com duas vitórias.

Adesg

A Adesg viveu uma semana de muita pressão. O elenco foi cobrado após derrota para o Vasco e somente um triunfo no Tonicão mantém a equipe com boas chances de classificação.

O técnico Rodrigo Deião confirmou o atacante Polaco entre os titulares.

Galvez

O Galvez no duelo contra o Leão com a meta de seguir 100% no Campeonato Estadual. O técnico Maurício Carneiro terá as voltas do zagueiro Jô e do atacante Alifi e ganha opções importantes para tornar a equipe mais forte.

Trio de arbitragem

Fábio Santos apita Adesg e Galvez e terá como auxiliares Renô Lorêdo e Carlos Alberto.

