Cotidiano
Adesg e Galvez em duelo de opostos no Campeonato Estadual
Adesg e Galvez disputam um jogo de opostos neste sábado, 31, a partir das 17 horas, no Tonicão, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sicredi 2026. A Adesg ocupa da 7ª colocação com 1 ponto e o Imperador é líder com duas vitórias.
Adesg
A Adesg viveu uma semana de muita pressão. O elenco foi cobrado após derrota para o Vasco e somente um triunfo no Tonicão mantém a equipe com boas chances de classificação.
O técnico Rodrigo Deião confirmou o atacante Polaco entre os titulares.
Galvez
O Galvez no duelo contra o Leão com a meta de seguir 100% no Campeonato Estadual. O técnico Maurício Carneiro terá as voltas do zagueiro Jô e do atacante Alifi e ganha opções importantes para tornar a equipe mais forte.
Trio de arbitragem
Fábio Santos apita Adesg e Galvez e terá como auxiliares Renô Lorêdo e Carlos Alberto.
Comentários
Cotidiano
Rivera “desiste” e New City é campeão Estadual de 2025
A fase final do Campeonato Estadual de 2025 foi cheia de “imprevistos” e nesta sexta, 30, o filme acabou se repetindo. Os Dirigentes do Rivera, de Tarauacá, comunicaram a Federação Acreana de Basquete(FEAB) a falta de condições para se deslocar até Rio Branco e desta maneira a equipe não poderia jogar a final do Campeonato Estadual, no masculino. A decisão estava programada Neste sábado, 31, a partir das 13 horas, no ginásio do IFAC, e o New City fica com o título sem entrar em quadra.
Final no feminino
AAB e ABMAC decidem o título do Campeonato Estadual, no feminino. As duas equipes entram em quadra sem favoritismo e devem realizar uma final equilibrada.
Torneios programados
A FEAB vai promover torneios de 3 pontos, agilidade e enterradas durante a programação deste sábado, no IFAC.
“Tínhamos pensando em uma grande programação e vamos promover mesmo com a ausência do Rivera. O New City fará um amistoso contra a seleção do campeonato para podermos fechar a temporada de 2025”, declarou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.
Comentários
Cotidiano
Wanderson Jordão é seleção da 6ª rodada do Paulistão A2
O acreano Wanderson Jordão pegou a seleção da 6ª rodada do Campeonato Paulista da A2. O atacante disputa a competição pelo Monte Azul em seis jogos, marcou um gol e deu duas assistências.
“Fui seleção em três das seis rodadas da competição. Venho trabalhando duro e o nosso objetivo é tentar o acesso. O campeonato é muito disputado, mas temos um time capaz de lutar pelos objetivos”, declarou o atacante acreano.
Mais duas temporadas
Wanderson Jordão vive grande e acabou de renovar seu vínculo com o Monte Azul por mais duas temporadas.
“A nossa estrutura é excelente e podemos trabalhar com muita tranquilidade. Tenho uma identificação com o clube e a torcida e isso acabou facilitando a renovação do contrato”, afirmou Wanderson Jordão
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz e Vasco fazem confronto cercado de muita expectativa
Santa Cruz e Vasco fazem neste sábado, 31, a partir das 15 horas, no Tonicão, um confronto cercado de muita expectativa pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi 2026. O Santa Cruz ainda não venceu no torneio e o Vasco vai em busca do segundo triunfo.
Santa Cruz
O técnico Sandro Resende comandou trabalhos táticos durante a semana no CT do Cupuaçu e a meta é ter uma equipe mais forte. O lateral Railan, o zagueiro Vitor Salvador e o atacante JP Bardales foram regularizados e podem reforçar o Santa Cruz.
Vasco
No Vasco, a novidade será a estreia do atacante Douglas Caé. O técnico Erick Rodrigues deve promover mais mudanças nos outros setores da equipe.
“Vamos ter um time mais forte. Vou manter a maneira da equipe jogar”, declarou o comandante vascaíno.
No apito
Josué França apita Santa Cruz e Vasco. Antônio Neilson e Verônica Severino serão os auxiliares.
Você precisa fazer login para comentar.