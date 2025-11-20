Conecte-se conosco

Cotidiano

Adesg bate o Sena Madureira e vai decidir o título do Estadual

Publicado

3 horas atrás

em

Foto Glauber Lima: A atacante Michele marcou um gols da classificação

A Adesg bateu o Sena Madureira por 3 a 0 nesta quarta, 19, no Tonicão, e conquistou uma vaga na final do Campeonato Estadual Feminino. Isa, Michele e Bia marcaram os gols das Leoas de Senador Guiomard.

Decidido na 2ª etapa

Adesg foi para o intervalo vencendo o Sena Madureira por 2 a 0, mas a partida foi bem equilibrada. No segundo tempo, o Sena tentou manter o nível. Contudo, Adesg soube aproveitar melhor as oportunidades e marcou mais um para garantir a vaga na decisão.

Final no sábado

Adesg e Galvez decidem o título do Estadual no sábado, 22, às 16 horas, no Tonicão. As duas equipes entram para a final sem vantagem.

Comentários

Cotidiano

CT da Baixada empata com Furacão Senador Guiomard e garante classificação

Publicado

3 horas atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: CT da Baixada avança para fase eliminatória do Estadual

O CT da Baixada empatou com o Furacão Senador Guiomard por 2 a 2 nesta quarta, 19, no Florestinha, e garantiu uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13.

Na outra partida da rodada, o Esporte Saúde e Lazer goleou o Flamenguinho por 6 a 1.

Na sexta

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá sequência na sexta, 21, a partir das 15 horas, no Florestinha. O PSG enfrenta o Xavier Maia e o COPMBM joga contra a Chapecoense.

Comentários

Cotidiano

Galvez goleia a Assermurb e é finalista do Campeonato Estadual

Publicado

3 horas atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Aissa(bola) assumiu a artilharia do Estadual com 18 gols

O Galvez goleou a Assermurb por 5 a 0 nesta quarta, 19, no Tonicão, e é finalista do Campeonato Estadual Feminino. Aissa(2), Brenda(2) e Mylena Ceará marcaram os gols das Imperatrizes.

Jogo dominado

Galvez e Assermurb realizaram uma partida bem disputada no início, mas a melhor qualidade técnica do Galvez fez a diferença. A Assermurb ainda procurou igualar na disposição, mas na segunda etapa perdeu duas atletas expulsas e acabou ficando uma missão impossível.

Final no sábado

A decisão do Campeonato Estadual Feminino será disputada no sábado, 22, a partir das 16 horas, no Tonicão. O Galvez espera o vencedor do duelo entre Adesg e o Sena Madureira.

Comentários

Cotidiano

Paratletas acreanos conquistam 7 medalhas no primeiro dia de disputas das Paralimpíadas

Publicado

3 horas atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

Fotos divulgação: Ana Rafaela venceu duas provas com direito a recordes

Os paratletas acreanos conquistaram 7 medalhas, duas de ouro, duas de prata e duas de bronze no segundo dia de disputas das Paralimpíadas Escolares em São Paulo.

“Os resultados são expressivos e servem para valorizar ainda mais o trabalho no Centro de Referência Paralímpico Rio Branco. Esses jovens são preparados para a vida por meio do esporte”, declarou a chefe da delegação acreana, Shirlei Lessa.

Dois ouros 

A paratleta Ana Rafaela conquistou os dois ouros nos 100 metros e no salto em distância com direito a recorde brasileiro nas duas provas.

Letícia Castro também ganhou uma medalha de ouro no arremesso de peso.

Prata e bronze

Ludmila Lopes e Jonas Silva conquistaram medalhas de prata nas provas de arremesso de peso e lançamento de disco.

Luiz Fernando e Wesley Mota foram bronze na prova dos 100 metros.

Destaques do dia

Danika Kei e Arthur Freitas foram os destaques do dia. Os dois paratletas conseguiram fechar as suas provas com muita determinação.

Arthur Freitas terminou a sua prova com louvor

Comentários

