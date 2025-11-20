Adesg bate o Sena Madureira e vai decidir o título do Estadual

A Adesg bateu o Sena Madureira por 3 a 0 nesta quarta, 19, no Tonicão, e conquistou uma vaga na final do Campeonato Estadual Feminino. Isa, Michele e Bia marcaram os gols das Leoas de Senador Guiomard.

Decidido na 2ª etapa

Adesg foi para o intervalo vencendo o Sena Madureira por 2 a 0, mas a partida foi bem equilibrada. No segundo tempo, o Sena tentou manter o nível. Contudo, Adesg soube aproveitar melhor as oportunidades e marcou mais um para garantir a vaga na decisão.

Final no sábado

Adesg e Galvez decidem o título do Estadual no sábado, 22, às 16 horas, no Tonicão. As duas equipes entram para a final sem vantagem.

