Adesg acerta com atacante André Domingues, ex-Ji-Paraná

A diretoria da Adesg anunciou nesta segunda, 8, a contratação do atacante André Domingues, 26, para a disputa do Campeonato Estadual. O atleta chega em Rio Branco no domingo, 14, e estará na apresentação do elenco.

“A nossa diretoria vem trabalhando muito para formar um grupo competitivo. Teremos um Estadual muito disputado e existe necessidade de termos um elenco qualificado “, declarou o diretor de futebol da Adesg, Erismeu Silva.

Início da preparação

O elenco da Adesg inicia os treinamentos visando a disputa do Estadual na segunda, 15, no Frotão, A estreia do Leão, de Senador Guiomard, será na quinta, 18 de janeiro, contra o Humaitá, na Arena da Floresta.

