Cotidiano

Adalberto Aragão, Fox Milan e Estação Vip estão na 3ª fase da Copa Acre Soçaite

Publicado

50 minutos atrás

em

Foto Wagner Oliveira: Adalberto Aragão conquistou a vaga em um confronto bem disputado

Adalberto Aragão, Fox Milan e Estação Vip conquistaram nessa quinta, 16, na quadra do Tangará as classificações para a 3

 ª fase da Copa Acre de Futebol Soçaite.

O Adalberto Aragão bateu o Cruzeiro do Tangará por 2 a 1 em um jogo muito disputado.

O Fox Milan derrotou o Villa por 5 a 3 e o Estação Vip venceu o Bom Churrasco.

“Sabíamos do nível das equipes, mas a competição desde a primeira fase vem sendo disputada com grandes partidas. A copa terá confrontos ainda mais equilibrados”, declarou o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S), Wellington Cabeça.

Cotidiano

Acreano Weverton desfalca o Palmeiras em decisão contra o Flamengo

Publicado

11 minutos atrás

em

17 de outubro de 2025

Por

Legenda: Weverton sai escoltado após empate no Dérbi. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Natural de Rio Branco, o goleiro Weverton Pereira, do Palmeiras, será desfalque na partida decisiva contra o Flamengo neste domingo, 19, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista confirmou nesta sexta-feira, 17, que o acreano sofreu uma fissura na mão direita e ficará fora dos gramados por alguns dias.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Palmeiras, Weverton passará por um tratamento conservador sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O goleiro de 37 anos, que é titular absoluto e um dos líderes do elenco, lamentou o ocorrido, mas garantiu que a lesão não é grave.

“Infelizmente tive uma fissura na mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus, não foi nada grave. É hora de tratar, para recuperar bem e voltar 100%. Estamos diante de um momento muito importante da temporada, e tenho certeza que aquele que o Abel [Ferreira] escolher para jogar vai fazer muito bem”, declarou o jogador em vídeo publicado pelo clube.

A ausência do acreano ocorre num momento decisivo para o Verdão, que lidera o Brasileirão com 61 pontos, três a mais que o Flamengo, segundo colocado. O confronto entre os dois times está marcado para domingo, às 16h, no Maracanã, e pode definir os rumos da reta final da competição.

Cotidiano

Independência e Santa Cruz fazem o jogo de abertura do Acreanão/Sicredi 2026

Publicado

46 minutos atrás

em

17 de outubro de 2025

Por

Foto Jhon Silva: Independência entra na competição em busca do tricampeonato

Em uma reunião realizada na tarde desta quinta, 16, na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), foram definidos os detalhes do Acreanão/Sicredi da 1ª Divisão 2026. Independência e Santa Cruz, campeões das Séries A e B, fazem o jogo de abertura da competição no dia 12 de janeiro.

Fórmula de disputa

As oito equipes irão jogar em si na fase de classificação e os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. O 1º e o 2º na fase de classificação terão a vantagem de jogar por dois resultados iguais nas semifinais. O título vai ser definido em um jogo único.

3ª vaga na Copa do Brasil

Os times derrotados nas semifinais disputarão a 3ª vaga do Acre na Copa do Brasil em uma única partida sem vantagem. Se o jogo terminar empatado, a vaga vai ser definida nas cobranças de penalidades.

Segunda divisão

Duas equipes serão rebaixadas para a 2ª Divisão na temporada de 2027. O Estadual da 2ª Divisão será disputado por quatro equipes, Atlético, Andirá, Náuas e Plácido de Castro.

TV em todos os jogos

A FFACTV e a TV Gazeta irão transmitir as partidas do Acreanão/Sicredi 2026. A TV Gazeta, em canal aberto, às partidas dos sábados.

1ª rodada

Independência x Santa Cruz

Galvez x São Francisco

Vasco x Rio Branco

Adesg x Humaitá

Cotidiano

Furação do Norte e Esporte Saúde e Lazer estão nas quartas do Estadual

Publicado

47 minutos atrás

em

17 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Goleadas marcaram a rodada do Sub-15 no CT do Cupuaçu

Furacão do Norte e Esporte Saúde e Lazer estão classificados para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15. Nesta quinta, 16, o Furacão do Norte goleou o Ecoville por 13 a 0 e o Esporte Saúde e Lazer bateu o Belo Jardim.

Partidas decisivas

O grupo 5 do Estadual Sub-15 terá duas partidas decisivas nesta sexta, 17, no CT do Cupuaçu. Vasco e Acre Esporte abrem a rodada e na sequência o Independência recebe o Epitaciolândia.

