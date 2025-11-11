Geral
Adailton Cruz alerta para caso grave em Feijó e critica risco de fechamento do Hosmac
Na sessão desta terça-feira (11), o deputado Adailton Cruz (PSB) utilizou o pequeno expediente para relatar o que classificou como uma situação urgente e grave na área da saúde do município de Feijó. Segundo o parlamentar, uma paciente diagnosticada com câncer de fígado, apresentando distensão abdominal e dificuldade respiratória, aguarda transferência para Cruzeiro do Sul, mas teve o pedido de remoção aérea negado pela Central de Regulação do Estado. A paciente permanece internada na cidade, e, até o momento, a única alternativa apresentada é o transporte terrestre, em um trajeto de quase 300 quilômetros sobre uma estrada em condições precárias.
O deputado afirmou que o quadro clínico da paciente exige sensibilidade e resposta imediata. Ele pediu atenção direta da Secretaria de Estado de Saúde para a situação. “É inaceitável que um caso dessa gravidade seja conduzido dessa forma. A paciente está agonizando em Feijó, sem garantia de que suportará a viagem. É preciso humanidade e priorização quando há risco iminente de morte”, destacou.
Durante sua fala, Adailton também denunciou a situação da lavanderia do Hospital Geral de Feijó, que está inativa. Ele explicou que servidores estão precisando se deslocar até Tarauacá para lavar roupas hospitalares, retornando depois para Feijó. Para o parlamentar, a situação representa descaso com pacientes e trabalhadores. “Estamos falando de um serviço básico. Lavar roupas hospitalares é parte da rotina de cuidado. Hoje, pacientes e servidores estão sendo submetidos a condições que não deveriam existir”, criticou.
Adailton Cruz também lembrou que havia sido anunciada a entrega do novo hospital de Feijó para o mês de outubro. No entanto, segundo ele, não houve avanço no cronograma e não há nova previsão de conclusão. “Pelo que estamos vendo, não é outubro deste ano. Talvez seja outubro de 2025 ou de quando houver disposição política. A população de Feijó segue esperando e sofrendo”, afirmou.
Ao final de sua fala, o deputado manifestou preocupação com a possibilidade de fechamento do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), unidade referência em atendimento psiquiátrico, que atualmente conta com 65 leitos e atende pacientes em situação de alta vulnerabilidade. Adailton relatou que esteve na unidade, conversou com servidores e pacientes, e ouviu apelos para que o hospital continue funcionando. “O Hosmac é patrimônio da saúde pública do Acre. Se ele fechar, não há garantia de que os pacientes terão continuidade adequada no tratamento. Eu ouvi dos servidores e dos pacientes a mesma frase: não deixem fechar o Hosmac. E eu reafirmo aqui meu compromisso em defender essa causa”, declarou.
Segundo o parlamentar, desativar o Hosmac sem planejamento coloca em risco a vida e a estabilidade de centenas de pessoas. “Tratamento em saúde mental não se improvisa. É preciso responsabilidade, estrutura e acompanhamento contínuo. Estarei ao lado dos profissionais e das famílias nessa luta”, concluiu.
Texto: Andressa Oliveira
Foto: Sérgio Vale
Comentários
Geral
Chico Viga propõe inclusão da Semana Santa no calendário oficial de datas comemorativas do Acre
Na sessão desta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Chico Viga (PDT) apresentou um projeto de lei que propõe a inclusão da Semana Santa no calendário oficial de datas comemorativas do Estado. A proposta, segundo o parlamentar, reconhece a relevância cultural, religiosa e social desse período para a população acreana.
Em sua fala, Chico Viga destacou que a Semana Santa que tem início no Domingo de Ramos e se encerra no Domingo de Páscoa, é um dos momentos mais significativos do calendário cristão, dedicado à reflexão sobre o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.
Para o deputado, a celebração transcende o aspecto religioso, assumindo também grande importância histórica e cultural, pois mobiliza comunidades inteiras em manifestações de fé, solidariedade e partilha. “Ao ser incluída no calendário oficial do Estado, a Semana Santa passa a ser valorizada como uma expressão de profundo significado espiritual e social, que integra a identidade do povo acreano e reforça o sentimento de pertencimento coletivo”, ressaltou Chico Viga.
O parlamentar acrescentou ainda que a oficialização da data contribui para o fortalecimento do turismo religioso e para a preservação de práticas culturais que enobrecem a história e a fé do povo acreano. “Trata-se de uma medida de justiça cultural, de reconhecimento à fé e às tradições do nosso povo. Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação desta matéria”, concluiu o deputado.
A proposta agora segue para tramitação nas comissões competentes da Aleac, antes de ser submetida à votação em plenário.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Foto: Sérgio Vale
Comentários
Geral
Câmara analisa 33 projetos e mais de 60 emendas em discussão sobre a LDO 2026
Presidente da CCJ afirma que trabalho é técnico e que propostas estão sendo alinhadas entre LDO e LOA
A Câmara Municipal de Rio Branco realizou, nesta terça-feira (11), uma ampla agenda de análise e votação de matérias, com foco na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. Segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereador Aiache, estão em pauta 33 projetos de lei e mais de 60 emendas apresentadas pelos parlamentares.
Os trabalhos das comissões tiveram início no fim da manhã e devem se estender até a conclusão dos pareceres. De acordo com o vereador, o momento é de ajustes técnicos, com a definição das propostas que permanecerão na LDO e aquelas que serão remanejadas para a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Aiache destacou que o volume de matérias reflete a atuação ativa da Câmara e a proximidade com as comunidades. “As indicações surgem das bases, e os vereadores transformam essas demandas em emendas. Algumas cabem na LDO, outras na LOA. O essencial é fazer os ajustes corretos para garantir um orçamento bem estruturado”, afirmou.
O presidente da CCJ também afastou qualquer influência do Executivo no processo de tramitação. “A Prefeitura apenas acompanha, mas a decisão é da Câmara. Nosso compromisso é assegurar que cada proposta esteja no instrumento de planejamento adequado”, concluiu.
Comentários
Geral
Governo confirma feriados dos dias 17 e 20 de novembro no AC
O Governo do Estado do Acre informou nesta terça-feira, 11, que manterá os feriados dos dias 17 e 20 de novembro, conforme o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2025. Segundo o governo, as datas fazem parte do cronograma que regula o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública estadual.
Na segunda-feira, 17, será feriado estadual em referência ao Tratado de Petrópolis, instituído pela Lei nº 57/1965. Já na quinta-feira, 20, será celebrado o Dia da Consciência Negra, feriado nacional que homenageia a luta e a memória de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil.
As datas constam em decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 19 de dezembro de 2024 e valem para todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual.
Durante os feriados, as secretarias de Estado e as unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) não funcionarão, retomando o atendimento normal nos dias 18 e 21 de novembro.
Os serviços essenciais, como os da saúde e da Segurança Pública, funcionarão normalmente. As unidades de pronto atendimento (UPAs), o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e as delegacias em todo o estado seguirão com o atendimento à população sem interrupções.
Você precisa fazer login para comentar.