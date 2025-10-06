Acusados por planejar e matar colono tem júri marcado

A Justiça do Acre marcou o julgamento dos presidiários Benigno Queiroz Sales e Risonete Borges Monteiro, réus pelo assassinato do colono Francisco Campos.

A sessão será realizada no dia seis de novembro deste ano, no Tribunal do Júri, do Fórum de Xapuri.

O colono Francisco Campos Barbosa, que era conhecido como “Chico Abreu”, foi morto a tiros, em 25 de novembro de 2022.

O crime aconteceu, na propriedade da vítima, localizada na zona rural de Xapuri.

Chico Abreu foi morto com um disparo de espingarda, efetuado por Benigno Sales, que havia sido contratado recentemente como caseiro.

Dias após o crime, Benigno foi preso pela Polícia Civil no município de Epitaciolândia. Com o avanço das investigações, Risonete Borges — então esposa da vítima — também foi detida, apontada como a mandante do assassinato.

De acordo com a Polícia Civil, o casal teria planejado o crime com o objetivo de tomar posse da propriedade rural de Chico Abreu e roubar cerca de R$ 8 mil que ele guardava.

