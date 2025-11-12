Geral
Acusados de matar sobrinho-neto de Marina Silva recorrem de decisão que os leva a júri popular
Defesa tenta reverter pronúncia de Denis da Rocha e André da Silva, apontados por homicídio e participação em facção
Os réus Denis da Rocha Tavares e André de Oliveira da Silva, acusados de envolvimento no assassinato de Cauã Nascimento, sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente Marina Silva, recorreram da decisão que os levou a júri popular.
A sentença de pronúncia foi proferida pelo juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, no início do mês passado. Ambos respondem por homicídio qualificado e integração a organização criminosa.
A defesa dos acusados apresentou Recurso em Sentido Estrito, já aceito pelo magistrado e encaminhado à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, que deverá julgar o pedido antes do recesso judiciário de dezembro.
Cauã Nascimento, de 19 anos, foi morto a tiros em fevereiro de 2024, dentro da própria casa, localizada na Rua Baguari, bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo a denúncia, André de Oliveira teria sido o executor direto, enquanto Denis da Rocha foi o responsável por fornecer a arma usada no crime.
As investigações apontam que o homicídio está ligado à disputa entre facções criminosas que atuam na capital acreana. André foi capturado sete meses após o crime, por agentes da Delegacia de Homicídios, enquanto Denis teve o mandado de prisão cumprido por policiais do 2º Batalhão da PM.
Ambos permanecem presos por determinação judicial enquanto o recurso é analisado.
Caso Gedeon: Justiça decide que executores do ex-prefeito irão a júri popular
Três dos cinco réus foram impronunciados; decisão foi proferida quatro anos após o crime que chocou o Acre
O juiz Fábio Farias, titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, decidiu que João da Silva Cavalcante Júnior, conhecido como Joãozinho, e Sairo Gonçalves Petronílio irão a júri popular pelo assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, morto a tiros em maio de 2021.
A sentença de pronúncia foi publicada cerca de quatro anos e seis meses após o crime, considerado um dos de maior repercussão no estado. Segundo a decisão, as provas colhidas durante a instrução judicial apontam o envolvimento direto da dupla na execução de Gedeon.
Outros três denunciados — Leomar de Jesus Mariano (Mazinho), Carmélio da Silva Bezerra (Veio) e Weverton Monteiro de Oliveira (Bolacha) — foram impronunciados por falta de provas. O magistrado destacou que a principal base da acusação contra eles era a colaboração premiada de Joãozinho, mas o depoimento não foi corroborado por outros elementos de prova e perdeu força após o colaborador optar pelo silêncio em juízo.
Dois outros envolvidos no processo, Antônio Severino de Souza (Pirata), assassinado na Bolívia em setembro deste ano, e Clebson Rodrigues Nascimento (Poloco), morto em circunstâncias não esclarecidas, tiveram a punibilidade extinta.
O ex-prefeito Gedeon Barros foi executado na manhã de 20 de maio de 2021, enquanto falava ao telefone dentro do próprio carro, no estacionamento da Suframa, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Em dezembro de 2023, a Polícia Civil prendeu sete suspeitos, entre mandantes, intermediários e executores do homicídio. A decisão judicial que envia Joãozinho e Sairo a júri popular ainda cabe recurso.
Prefeito Jerry Correia visita obra da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde
Nesta terça-feira(11), o prefeito Jerry Correia realizou uma visita técnica ao canteiro de obras da futura sede da Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil. A construção está avançando e representa um marco histórico para o município, que, desde sua emancipação política, nunca teve uma sede própria para a pasta, funcionando sempre em prédios alugados.
A obra está sendo executada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito, a quem o prefeito fez questão de agradecer pelo compromisso com Assis Brasil. “É gratificante ver esse sonho tomando forma. A saúde do nosso povo merece um espaço digno, planejado e permanente. Agradeço ao deputado Léo de Brito, que tem sido parceiro nesta conquista para nossa cidade”, destacou Jerry Correia.
Durante a visita, o prefeito também anunciou que já há recursos garantidos e licitação concluída para a construção da sede própria da Secretaria Municipal de Educação. “Estamos avançando com planejamento e responsabilidade. Essas obras geram emprego, movimentam a economia local e, principalmente, representam mais qualidade e eficiência na prestação de serviços públicos”, afirmou.
A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando para transformar a infraestrutura do município e oferecer melhores condições de atendimento à população.
Irmã fere irmã com golpe de garrafa na cabeça após briga em bar no Montanhês
Maria dos Anjos, de 48 anos, sofreu corte na nuca após discussão com a irmã de 47 anos durante consumo de bebida alcoólica; agressora foi presa e confessou o crime
Uma briga entre irmãs terminou com uma mulher de 48 anos ferida na cabeça por golpe de garrafa na noite de terça-feira (11) no bairro Montanhês, em Rio Branco. Maria dos Anjos Vilaço Silva foi atingida pela própria irmã, Maria Patrícia Vilaço dos Santos, de 47 anos, durante uma discussão que começou enquanto as duas consumiam bebida alcoólica na Rua Minas Coelho.
De acordo com familiares que presenciaram a confusão, Maria dos Anjos havia arremessado um tijolo contra a irmã e agredido um homem em uma distribuidora próxima antes de ser atingida na noca pela garrafa. A vítima foi atendida pelo SAMU e levada à UPA da Baixada da Sobral com um corte superficial, sem risco de morte. A agressora foi detida pelo 3º Batalhão da PM, confessou o crime e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes.
