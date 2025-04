Acusados criminalmente, Gracyanne e Belo são alvos de pedido do MP

A coluna descobriu que o ex-casal acaba de ser motivo para novos comentários do público, dessa vez na Justiça; saiba mais

A saída da casa do BBB25 foi seguida por muitas novidades para Gracyanne Barbosa. Um destaque foi o reencontro da musa com Belo no Domingão com Huck. A coluna Fábia Oliveira descobriu que o ex-casal acaba de ser motivo para novos comentários, dessa vez na Justiça

Para quem não lembra, Gracyanne e Belo dividem o banco dos réus em uma ação penal. Os dois são acusados de praticar o crime de apropriação indébita de uma série de bens de uma mansão que alugaram no passado.

A Justiça do Rio de Janeiro havia sido provocada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para tentar citar Gracyanne Barbosa e Belo para se defenderem na ação. A coluna já contou que o confinamento da ex-BBB acabou impedindo a atuação do oficial de Justiça por conta do endereço em que estão os Estúdios Globo.

Novidades no caso

Pois bem. Descobrimos, em primeira mão, que na terça-feira (15/4) a Promotora de Justiça que atua no caso pediu novas citações para Gracyanne e Belo. Em seu requerimento, a profissional do Ministério Público de São Paulo afirmou que as tentativas devem se voltar, agora, para dois novos endereços.

A promotora indicou dois endereços na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, alegando que os locais foram apontados em outra ação judicial na qual Gracyanne é parte. A ação criminal que envolve o nome dos dois famosos surgiu em 2020 e, cinco anos depois, ainda esbara em sua localização.

A coluna descobriu ainda que, na época em que a Justiça tentou citar Gracyanne durante seu confinamento, Belo também não foi encontrado no endereço ao qual o oficial compareceu. Com a eliminação da musa fitness no BBB e a manifestação da promotora do MPSP, é possível que o ex-casal tenha um novo motivo para se reaproximar.

