Policiais civis coordenados pelo delegado Judson Barros Pereira prenderam nesta quarta-feira (29), no município de Assis Brasil-AC, um homem acusado de diversos roubos na cidade, tráfico, Maria da Penha e desta vez, ele foi preso tentando invadir uma casa localizada na rua Francisco das Chagas, devido nova lei do abuso de autoridade não pode ter o nome revelado.

De acordo com as informações policiais, o elemento é apontado como perigoso com diversas passagens pela polícia e conhecido por sempre espancar mulheres. O homem foi localizado e preso no Bairro Cascata.

O mesmo foi levado para a delegacia aonde foi ouvido pelo delegado titular, ficando à disposição da Justiça, podendo ser transferido para a Capital nas próximas horas. O delegado Judson Barros Pereira, avisa que não dará trégua aos delinquentes e que os serviços serão intensificados em Assis Brasil.

