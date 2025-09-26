Acusado de tentativa de feminicídio tem habeas corpus negado

Preso em maio deste ano pela acusação de tentativa de feminicídio, o detento Antônio Bona de Andrade, teve o pedido de liberdade negado. Preso em maio deste ano pela acusação de tentativa de feminicídio, o detento Antônio Bona de Andrade, teve o pedido de liberdade negado.

A decisão foi da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em sessão virtual.

No habeas corpus, a defesa alegou as condições pessoais favoráveis e também constrangimento ilegal, por tempo em que o acusado, está preso.

Antônio Bona de Andrade foi detido pela Polícia Militar, em 19 de maio deste ano, após tentar matar a esposa Laudicélia Aparecida Pontes, de 33 anos, com cerca de dez golpes de faca.

O crime aconteceu na residência do casal, no Jorge Lavocat, em Rio Branco.

Ao negar o habeas corpus, o relator Samoel Evangelista disse comprovada a materialidade do crime, havendo indícios suficientes da sua autoria e presentes ainda os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal.

O voto do magistrado foi acompanhado pelos demais desembargadores.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários