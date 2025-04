Acusado de tentativa de feminicídio em Rondônia é capturado em Rio Branco

Foi preso no último final de semana durante uma ação de investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na Travessa São Jorge, no bairro Ayrton Senna, na Baixada da Sobral, José Mourão dos Santos, de 28 anos. O acusado tinha prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho por tentativa de feminicídio. Ele já foi transferido para o Distrito de Extrema, em Rondônia (RO).

Mourão é acusado de, no mês de janeiro deste ano, durante uma bebedeira, ter se desentendido com sua companheira, Jaqueline de Araújo Guimarães, a quem atingiu com diversas facadas. O crime ocorreu na residência do casal, localizada no Distrito de Vista Alegre do Abunã. A vítima sofreu vários ferimentos, teve ruptura nos músculos do braço direito e perdeu o movimento da mão, sendo transferida para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde precisou ser submetida a cirurgias.

A delegada Daniele Medeiros, da Delegacia Regional de Polícia de Rondônia, representou pela prisão preventiva do acusado. Ao ser informada de que José Mourão teria fugido para Rio Branco e que a vítima corria riscos, solicitou apoio à Polícia Civil do Acre. Na manhã de sábado, 26, uma equipe da DHPP localizou e prendeu o acusado em uma área no bairro Ayrton Senna.

