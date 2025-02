Acusado de tentativa de estupro no Horto Florestal vira réu na Justiça

Após um recurso do Ministério Público do Acre (MPAC), a Justiça aceitou a denúncia contra Guilherme Silva da Cruz, de 23 anos, tornando-o réu no processo que investiga a tentativa de estupro ocorrida no Horto Florestal, em Rio Branco.

Na decisão, a juíza da 1ª Vara Criminal, Isabelle Sacramento, afirmou que há justa causa para a ação penal, apontando indícios da autoria e a materialidade do crime. A magistrada concedeu um prazo de 10 dias para que o acusado apresente sua defesa e determinou a inclusão de seus antecedentes criminais no processo.

Caso gerou repercussão e levou à prisão preventiva

Guilherme foi preso em 11 de janeiro, um dia após o crime, mas conseguiu liberdade provisória durante a audiência de custódia. No entanto, diante da repercussão do caso e do histórico criminal do acusado, o MPAC recorreu, argumentando a gravidade dos fatos e o risco à sociedade, já que Guilherme possui condenação anterior por crime semelhante.

Com o novo entendimento da Justiça, a prisão preventiva foi decretada e cumprida pela Polícia Militar, sendo confirmada em nova audiência de custódia pela Vara Estadual das Garantias.

O caso tramita com prioridade, e a audiência de instrução está prevista para ocorrer ainda neste mês.

