Acusado de matar mulher e queimar corpo é preso pela DHPP em Rio Branco

Evento fora de época terá três dias de festa, com apoio de órgãos de segurança e foco em atrações regionais

O prefeito de Brasileia, Carlinho do Pelado, anunciou oficialmente a programação do Carnavale 2025, o carnaval fora de época que será realizado pela primeira vez em seu mandato. A festividade acontecerá em parceria com o Rotary Clube Eduardo Saady e contará com três dias de celebração, entre os dias 4 e 6 de julho.

Segundo o prefeito, o evento terá estrutura organizada pelo empresário Naldo, que será responsável pelo palco, segurança particular e contratação de bandas. O esquema de segurança contará ainda com o apoio da Polícia Militar, Detran, Polícia Civill e Corpo de Bombeiros.

Carlinho do Pelado destacou que, por se tratar de um evento com financiamento de patrocinadores privados, não será permitida a entrada de caixas térmicas. “Queremos garantir uma festa organizada, segura e com consumo controlado”, afirmou.

A programação inclui o tradicional desfile do bloco Rolinhas do Coronel, que percorrerá as principais avenidas da cidade até a Praça Ugo Poli, onde a festa se concentrará. Ao todo, 65 barracas estarão montadas para oferecer uma variedade de comidas e bebidas ao público.

Apesar de não contar com atrações nacionais nesta edição, o Carnavale 2025 reunirá 12 bandas, sendo nove delas regionais. A expectativa da prefeitura é que o evento gere impacto positivo na economia local, especialmente nos setores de comércio, serviços e turismo.

O evento conta com o apoio do Governo do estado do Acre, através do governador Gladson Cameli e da Câmara Municipal que aprovou o projeto para que fosse realizado o Carnavale 2025, que está inserido na programação do aniversário de 115 anos de Brasileia. “Quero destacar que Brasiléia está se transformando no berço da cultura, já que até setembro, teremos uma grande programação cultural”, destacou o gestor.

O prefeito ainda revelou que o projeto principal do carnaval, com estrutura mais ampla e atrações de maior porte, está previsto para ser implementado em 2026. “Mesmo com limitações neste primeiro ano, conseguimos unir esforços para oferecer uma festa de qualidade que valoriza nossos artistas e aquece a economia”, concluiu.

VEJA VÍDEO NA ÍNTEGRA DA COLETIVA.



