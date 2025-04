Acusado de matar jovem por dívida de R$ 300 é condenado a 21 anos de prisão

O Tribunal do Júri condenou, durante julgamento realizado na quarta-feira, 2, o acusado pela morte de jovem Igor Gustavo Gomes Mesquita, de 28 anos, ocorrido em março de 2022, no ramal Espinhara, zona rural do município de Bujari. A condenação se deu a pedido do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cumulativa de Bujari.

A vítima foi atingida por golpes de terçado. As investigações apontaram que o crime foi cometido de forma brutal e sem chance de defesa para a vítima e teria sido motivado por uma dívida de droga no valor de R$ 300,00.

Conforme a denúncia, o réu cometeu o crime na companhia de um adolescente e, por essa razão, ele foi sentenciado a 18 anos e 9 meses de reclusão pelo homicídio qualificado, além de 2 anos e 6 meses pelo crime de corrupção de menores, totalizando 21 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado.

O adolescente envolvido teve sua participação no ato infracional reconhecida pela Justiça em uma ação específica.

