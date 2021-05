O homicídio ocorreu na noite de 22 de outubro do ano passado enquanto a vítima comia em uma lanchonete na Rua Santa Luzia, no bairro Cristo Libertador, no interior do Acre. Silva estava no local quando dois homens chegaram em uma motocicleta e o garupa desceu armado já em direção a ele. Ao se aproximar da vítima, o criminoso iniciou os disparos.

De acordo com o processo, Brito estava acompanhado de um adolescente, que pilotava a moto e teria falado ao menor que eles iriam “caçar” integrantes de uma facção rival. Foi quando avistaram a vítima na lanchonete, mesmo com o ex-presidiário já ferido com dois tiros, sendo um no peito e outro no abdômen, o criminoso colocou a arma na direção da cabeça dele e tentou efetuar mais disparos, mas a arma falhou. Em seguida, a dupla fugiu do local.