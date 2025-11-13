Geral
Acusado de matar ex-esposa na frente da filha será julgado por feminicídio no Acre
Tribunal de Justiça mantém decisão que leva Jairton Silveira Bezerra a júri popular; crime ocorreu em 2023, em Rio Branco, após descumprimento de medida protetiva.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre manteve a sentença que determina que o detento Jairton Silveira Bezerra seja julgado pelo crime de feminicídio. Ele é acusado de matar a ex-esposa, Paula Gomes, com vários golpes de faca, em 27 de outubro de 2023, na Estrada de Porto Acre, região do Alto Alegre, em Rio Branco.
De acordo com a denúncia, o crime foi cometido na frente da filha do casal e ocorreu após o descumprimento de uma medida protetiva. Em junho deste ano, Jairton foi pronunciado para ir a júri popular, respondendo por feminicídio com os agravantes de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e execução diante de descendente.
A defesa recorreu da decisão do juiz Alesson Bráz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, pedindo a desclassificação do crime de feminicídio para homicídio simples. No recurso, o advogado alegou que o réu não matou a vítima por razão de gênero, nem por menosprezo à condição de mulher, argumentando que não houve motivação direta ligada ao sexo feminino.
A intenção da defesa seria reduzir a pena, já que o feminicídio prevê reclusão de 20 a 40 anos, podendo aumentar em um terço por ter sido praticado diante de descendente. Já o homicídio qualificado tem pena de 12 a 30 anos.
No entanto, a relatora do processo, desembargadora Denise Castelo Bonfim, rejeitou o pedido. Segundo ela, há elementos suficientes que indicam que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, já que o acusado não aceitava o fim do relacionamento.
O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade pelos demais desembargadores da Câmara Criminal. Com a decisão, o próximo passo será a definição da data do julgamento de Jairton Bezerra pelo Tribunal do Júri.
Empresária de Cruzeiro do Sul é acusada de aplicar golpe milionário; vítimas afirmam prejuízo de até R$ 6 milhões
De acordo com as denúncias, a empresária e o marido pediam dinheiro emprestado a conhecidos, prometendo investimentos lucrativos em troca
A proprietária de uma conhecida academia de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, está sendo acusada de aplicar um golpe financeiro que pode chegar a R$ 6 milhões, segundo relatos de vítimas. O caso foi registrado na Polícia Civil e ganhou grande repercussão nas redes sociais.
De acordo com as denúncias, a empresária e o marido pediam dinheiro emprestado a conhecidos, prometendo investimentos lucrativos em troca. Os valores repassados variavam, indo de R$ 40 mil a R$ 350 mil, conforme relatos de pessoas que afirmam ter sido enganadas.
A influenciadora digital Thay Sullivan foi uma das vítimas que tornaram o caso público. Ela contou ter sofrido, junto com a mãe, um prejuízo de cerca de R$ 40 mil. “Metade disso foi no pix para ajudar a amiga. Pagamos para ter um aprendizado: não importa se é amigo, não importa a história, não ajude”, desabafou em uma publicação.
Thay relatou ainda que, após compartilhar a experiência, recebeu inúmeras mensagens de outras pessoas que também teriam emprestado dinheiro ao casal. “Tá lotado de gente que emprestou também. Tá feio”, afirmou.
Segundo a influenciadora, o casal era próximo da família e usava a relação de confiança para conseguir os empréstimos. “Não foi golpe de desconhecido, foi de pessoas próximas, um casal amigo. Mas pelo visto, não foi só com a gente, foi com muita gente da cidade”, completou.
As vítimas relatam que, após receber os valores, o casal desapareceu e não deu mais retorno. Algumas pessoas já procuraram a delegacia para formalizar as denúncias.
O portal ac24horas tentou contato com a empresária por meio do telefone da academia, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação da defesa.
Veja vídeo:
Operação Patrão: Polícia prende ex-vereador e apreende dinheiro, armas e cartões de indígenas no Acre
A Polícia Civil deflagrou, nessa quarta-feira (12), a Operação Patrão nos municípios de Jordão e Tarauacá, no interior do Acre, e apreendeu um grande volume de materiais ilícitos, incluindo cerca de 200 cartões de indígenas retidos, procurações, mais de R$ 50 mil em espécie, além de dólares e euros.
Durante o cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram ainda 103 quilos de chumbo, 191 tubos de pólvora, 235 estojos de vários calibres e espingardas.
O ex-vereador e empresário de Jordão, Francisco Alves Guimarães, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e comércio irregular de munições dentro do próprio estabelecimento comercial. Ao todo, oito pessoas foram conduzidas às delegacias dos dois municípios para prestar depoimento.
De acordo com o delegado José Ronério, que coordena a operação, os investigados retinham cartões de indígenas como forma de coagir as vítimas a comprar exclusivamente em seus comércios e adiantar pagamentos. “Foram cumpridos 23 mandados em Jordão e 5 em Tarauacá. Encontramos cerca de 7 mil litros de combustível, dinheiro em torno de 50 mil reais, euros, dólares e mais de 200 cartões de indígenas”, informou o delegado.
No comércio de Francisco Guimarães, os policiais apreenderam procurações assinadas por indígenas, grande quantidade de combustível, armas, munições e dinheiro de várias moedas.
O nome “Operação Patrão” faz referência ao período dos seringais, quando trabalhadores eram mantidos em relações de dependência e exploração econômica por parte dos patrões — prática que, segundo a polícia, ainda persiste de forma disfarçada em algumas regiões isoladas do Acre.
Voos de Rio Branco por apenas R$ 342 na Black Friday 2025
A Black Friday 2025 promete ser a melhor dos últimos anos para os consumidores do Acre. A promoção acontece no dia 28 de novembro, mas até essa data chegar as companhias aéreas e agências de viagens prometem lançar ofertas especiais. Nesta semana tem voo direto da Gol de Rio Branco para Manaus por apenas R$ 342, valor com as taxas de embarques inclusas. (Confira detalhes na imagem abaixo)
Outro destaque da Gol é de Rio Branco para Cruzeiro do Sul com passagem aérea pelo valor de R$ 742. Acesse aqui essa promoção. Quem está em Cruzeiro do Sul poderá viajar em voo direto para a capital acreana pagando R$ 475. Na promoção da Azul vale destacar a oferta de passagem aérea de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por R$ 945. A Azul oferece voo direto entre as duas cidades.
Garamta aqui passagem aérea de Rio Branco para Manaus por R$ 342 (só ida)
Voo direto de Rio Branco para São Paulo por R$ 765
Na promoção da LATAM vale destacar os voos diretos de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) pelo valor de R$ 765. Pela mesma companhia tem voo sem escalas da capital acreana para Brasília por R$ 748. As passagens aéreas são de voos apenas de ida (um trecho). As promoções são viagens de dezembro a abril de 2026.
As agência de viagens também entraram no clima da Black Friday 2025. Os pacotes de viagens estão sendo vendidos com descontos especiais com opção de parcelamento em 10 vezes sem juros. tem promoção para quem for embarcar em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul. Faça aqui a sua cotação.
Passagem aérea de Rio Branco para Manaus por R$ 342 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 472 (só ida)
Passagem aérea de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 475 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Brasília por R$ 748 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 665 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Guarulhos por R$ 765 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Salvador por R$ 902 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 945 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Fortaleza por R$ 1.195 (só ida)
Não achou o que procurava? Clique aqui e consulte destinos em promoção
Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais em 10 vezes sem juros
