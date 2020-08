A Polícia Civil de Xapuri cumpriu, através do inspetor Eurico Feitosa e equipe, comandada pelo Delegado titular do município, Bruno Coelho Oliveira, na manhã desta terça-feira (11), um mandado de prisão criminal em desfavor de um acusado denunciado pelo Ministério Público do Estado do Acre, por tentativa de homicídio triplamente qualificado, fato ocorrido em 16 de fevereiro de 2020.

O acusado cumpria medida cautelar consistente em prisão domiciliar em sua residência, em virtude da pandemia ocasionada pela COVID-19, desde março do corrente ano.

No entanto, o Ministério Público impetrou junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre pedido de prisão preventiva, a qual foi deferida pela Câmara Criminal, tendo o Acórdão transitado em julgado.

O mesmo foi conduzido para a delegacia do município pelo delegado Bruno Coelho e seus investigadores, de onde foi comunicado oficialmente que deverá ser transferido para o presídio estadual Francisco de Oliveira Conde – FOC, onde irá esperar a ecisão da Justiça sobre seu futuro.

Relembre o caso abaixo.

Comentários