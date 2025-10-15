Conecte-se conosco

Geral

Acusado de homicídio tem habeas corpus negado

Publicado

1 hora atrás

em

Preso em julho deste ano por agentes da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, Washington Santos da Silva, teve um habeas corpus negado pela Justiça do Acre.
A decisão foi da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em sessão realizada no ambiente online, nesta quarta-feira, 15.
No recurso, a defesa do acusado, pediu a revogação da prisão preventiva, por entender, que não estão mais presentes os fundamentais da medida.
Ainda no HC, a defesa alegou que Washington Santos é primário e tem residência fixa.
Mas o relator do caso, desembargador Samoel Evangelista negou o pedido//
Em um dos trechos da decisão, o magistrado disse que é certo que os atributos pessoais positivos são importantes e devem ser perseguidos por todo cidadão.
 No entanto, eles não se prestam para acobertar crimes e nem para assegurar a sua impunidade.
O voto do relator, foi acompanhado pelos demais magistrados.
Washington Santos, é acusado juntamento com um adolescente, pelo assassinato de Diego Feitosa Sampaio.
O crime no dia primeiro de abril deste ano, na Travessa Ipê, no Recanto dos Buritis.
Além do homicídio, o réu foi denunciado por corrupção de menores e por integrar organização criminosa.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

Déficit de efetivo e condições de trabalho da Polícia Penal entram na mira do MP

Publicado

26 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto: Whidy Melo/ac24horas

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, instaurou um Procedimento Administrativo Estrutural (PAE) para diagnosticar, acompanhar e propor soluções relacionadas ao déficit de efetivo, às condições de trabalho e à autonomia administrativa da Polícia Penal e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC).

A portaria foi assinada pelo promotor de Justiça Rodrigo Curti e publicada no último dia 13 de outubro de 2025, com base em dispositivos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Ministério Público e de resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Déficit histórico e denúncias

De acordo com o MPAC, o sistema prisional acreano enfrenta um déficit crônico de policiais penais, situação que compromete a segurança das unidades prisionais e a integridade física e mental dos servidores. Mesmo com a posse de 163 novos policiais penais em outubro, o número ainda é insuficiente para suprir a carência estrutural, especialmente em unidades de maior complexidade, como o FOC, a URF-02 e as regionais do interior.

A instauração do procedimento foi motivada também por uma carta-denúncia da Federação dos Servidores Públicos do Acre, encaminhada à Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais (SENAPPEN/MJSP), que relatou más condições de trabalho, adoecimento físico e mental, escalas abusivas e perseguições disciplinares. O órgão federal solicitou providências do MPAC para garantir a proteção dos direitos dos policiais penais e melhorias no sistema penitenciário.

Falhas estruturais e riscos à segurança

Relatórios de inspeções realizadas pelo Ministério Público apontam falhas de segurança perimetral, ausência de guaritas em operação, carência de videomonitoramento, insuficiência de equipamentos de proteção, como coletes e armamentos, além de instalações precárias.

O documento também cita decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhecem a natureza exclusiva e não delegável das funções da Polícia Penal, vedando contratações precárias e reafirmando a necessidade de provimento dos cargos via concurso público.

O procedimento seguirá o ciclo de atuação recomendado pelo CNMP, com seis etapas: diagnóstico, elaboração de plano estrutural, execução, monitoramento, revisão e encerramento.

O promotor fixou o prazo de 30 dias úteis para que os órgãos competentes — como Sejusp, Iapen, Sead, Seplan, CGE e SENAPPEN — enviem informações atualizadas sobre efetivo, escalas, estrutura física e orçamentária, além de dados sobre a saúde psicológica dos servidores.

Uma audiência pública será agendada para ouvir representantes da sociedade civil e instituições do sistema prisional. O prazo inicial para conclusão do procedimento é de um ano, prorrogável por igual período.

Comentários

Continue lendo

Geral

Prefeito Jerry Correia participa de ação em alusão ao Outubro Rosa na UBS Terezinha Batista dos Santos

Publicado

28 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde através da Unidade Básica de Saúde Terezinha Batista dos Santos, realizou uma importante ação em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama.

O prefeito Jerry Correia esteve presente e acompanhou de perto as atividades voltadas ao público feminino, que incluíram palestras educativas, orientações em saúde, sorteios, entrega de brindes, lanche especial e atendimentos exclusivos para as mulheres.

Também participaram da ação a secretária municipal de Saúde Silvani Klaumann, a secretária de Assistência Social Ana Claúdia, o vereador Wendell Marques e o vereador Jurandir, reforçando o compromisso da gestão com o cuidado e atenção integral à saúde da mulher assis-brasilense.

A iniciativa foi mais um momento de acolhimento, informação e valorização da prevenção, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde do município.

Comentários

Continue lendo

Geral

Polícia Civil do Acre cumpre três mandados de prisão e bloqueia R$ 1 milhão em nova fase da Operação “Hunter Tiger”

Publicado

1 hora atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Nova fase da Operação Hunter Tiger mira influenciadora e investigados por descumprimento de ordens judiciais. Foto: Emerson Lima/ PCAC

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários (DEFAZ), deflagrou na manhã desta terça-feira, 15, em Rio Branco, uma nova fase da Operação “Hunter Tiger”, que resultou no cumprimento de três mandados de prisão e no sequestro de bens e valores que somam cerca de R$ 1 milhão.

A ação é um desdobramento da operação original, deflagrada em dezembro de 2024, que tem como foco o combate a crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar e realização irregular de rifas.

Dois dos alvos desta fase foram detidos por descumprirem medidas judiciais, ao dar continuidade à divulgação de links e plataformas de jogos não autorizados pelo Ministério da Fazenda. O terceiro alvo é uma influenciadora digital, que passa a ser investigada pela primeira vez no âmbito da operação, por suspeita de envolvimento na promoção e divulgação dessas plataformas ilegais.

Operação da Polícia Civil do Acre resultou em três prisões e sequestro de R$ 1 milhão em bens e valores. Foto: Emerson Lima/ PCAC

Durante a ação, a Polícia Civil também realizou o bloqueio judicial de valores e bens vinculados aos investigados, visando impedir a movimentação financeira decorrente das atividades ilícitas.

O delegado titular da DEFAZ, Igor Brito, destacou a importância da operação e o comprometimento da equipe no combate a crimes financeiros no estado. “Esta nova etapa da Operação Hunter Tiger demonstra o empenho da Polícia Civil em interromper as atividades de grupos que insistem em burlar a legislação e causar prejuízos ao erário público. A continuidade da investigação permitiu identificar novos envolvidos e responsabilizar aqueles que desrespeitaram determinações judiciais. O trabalho técnico da DEFAZ segue firme para coibir práticas ilegais e assegurar que os responsáveis sejam levados à Justiça.”

Policiais civis da DEFAZ durante cumprimento de mandados em Rio Branco na nova fase da Operação Hunter Tiger. Foto: Emerson Lima/ PCAC

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis integrantes do esquema e rastrear valores movimentados em contas e plataformas digitais.

 

Fonte: PCAC

Comentários

Continue lendo