Acusado de homicídio tem habeas corpus negado

Preso em julho deste ano por agentes da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, Washington Santos da Silva, teve um habeas corpus negado pela Justiça do Acre.

A decisão foi da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em sessão realizada no ambiente online, nesta quarta-feira, 15.

No recurso, a defesa do acusado, pediu a revogação da prisão preventiva, por entender, que não estão mais presentes os fundamentais da medida.

Ainda no HC, a defesa alegou que Washington Santos é primário e tem residência fixa.

Mas o relator do caso, desembargador Samoel Evangelista negou o pedido//

Em um dos trechos da decisão, o magistrado disse que é certo que os atributos pessoais positivos são importantes e devem ser perseguidos por todo cidadão.

No entanto, eles não se prestam para acobertar crimes e nem para assegurar a sua impunidade.

O voto do relator, foi acompanhado pelos demais magistrados.

Washington Santos, é acusado juntamento com um adolescente, pelo assassinato de Diego Feitosa Sampaio.

O crime no dia primeiro de abril deste ano, na Travessa Ipê, no Recanto dos Buritis.

Além do homicídio, o réu foi denunciado por corrupção de menores e por integrar organização criminosa.

