Acusado de homicídio passa a ser réu por execução de detento monitorado em Rio Branco

Washington Santos, conhecido como “Oscar”, é formalmente processado pela morte de Diego Feitosa, após investigação da Delegacia de Homicídios.

O detento Washington Santos da Silva, conhecido como “Oscar”, teve sua condição alterada de acusado para réu pelo crime de homicídio, após decisão da Justiça. Ele é apontado como um dos responsáveis pela execução do detento monitorado Diego Feitosa Sampaio, de 24 anos, assassinato ocorrido em abril deste ano, em Rio Branco.

Diego foi morto a tiros na Travessa Felicidade, no bairro Recanto dos Buritis, enquanto estava em frente a uma residência. Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, dois indivíduos a pé abordaram Diego e dispararam várias vezes contra ele. Após o crime, os autores fugiram do local.

Apesar de ser socorrido ainda com vida pelo SAMU, Diego não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A polícia apurou que Washington Santos teria fornecido uma das armas utilizadas na execução, conforme relatado pelo delegado Cristiano Bastos.

Washington Santos foi preso em flagrante na manhã do dia 3 de julho, por investigadores da Delegacia de Homicídios. Agora, com o avanço do processo, ele passa a responder formalmente pela morte de Diego. A defesa do réu terá um prazo de 10 dias para apresentar sua resposta à acusação.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários