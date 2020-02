Na manhã deste domingo, dia 16, o Inspetor Investigador da Polícia Civil do município de Xapuri, Eurico Feitosa, com apoio de uma guarnição da Polícia Militar, prendeu através de um mandado de prisão, um jovem que estuprou no início do mês de Janeiro deste ano, uma criança de 11 anos na cidade de Xapuri.

O crime na época chocou os moradores da cidade e cobravam uma resposta por parte das autoridades locais. O acusado teria se escondido na zona rural no lado boliviano, fugindo do flagrante por quase dois meses e achou que nada poderia ficar impune.

De acordo com a investigação da polícia, na manhã deste domingo, o criminoso andava normalmente pela rua 24 de janeiro, no centro de Xapuri, momento em que investigador Eurico Feitosa com apoio da Polícia Militar prenderam o acusado através de um mandado de prisão expedido pelo juiz da cidade de Xapuri.

O homem foi conduzido pelos policiais para uma das celas da delegacia, onde será apresentado nas próximas horas ao judiciário para os devidos procedimentos e responder pelo crime.

Comentários