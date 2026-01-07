Acusado de aplicar golpes em moradores da zona rural se entrega à Polícia Civil em Xapuri

Homem é acusado de lesar cerca de 30 pessoas ao prometer instalação de internet que nunca era realizada

Um homem identificado pelas iniciais A. C. M. de M. se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 7, na cidade de Xapuri, após ser apontado como responsável por uma série de golpes contra moradores da zona rural do município.

De acordo com as investigações, o suspeito oferecia serviços de instalação de internet em comunidades rurais, recebia valores antecipadamente e, após o pagamento, não realizava o serviço prometido. Com boa lábia e aparência de profissional, ele conquistava a confiança das vítimas, que, em sua maioria, vivem em áreas de difícil acesso e com pouca cobertura de serviços.

Ao todo, cerca de 30 pessoas foram lesadas pela prática criminosa.

Assim que a Polícia Civil tomou conhecimento do paradeiro do investigado, diversas diligências foram realizadas ainda na terça-feira com o objetivo de capturá-lo. No entanto, o suspeito conseguiu escapar em todas as tentativas e permaneceu foragido.

Já nesta quarta-feira, ao perceber o cerco policial se intensificando, o homem decidiu se apresentar voluntariamente à delegacia de Xapuri. No local, os agentes deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça, efetuaram a prisão formal e adotaram todos os procedimentos legais cabíveis.

O suspeito permanece à disposição da Justiça e deve responder pelos crimes de estelionato e outros que possam ser identificados ao longo das investigações.

