Acusado de aplicar golpe da energia solar bloqueia polícia no Whatsapp, diz delegado

Ação rápida da delegada Jade Dene e equipe resultou na prisão do suspeito e na devolução do veículo ao dono; caso reforça importância da parceria entre comunidade e polícia

Um rápido trabalho de investigação da Polícia Civil do Acre resultou na recuperação de uma motocicleta furtada em frente ao Supermercado do Povo, em Acrelândia, e na prisão em flagrante do autor do crime. A ação, coordenada pela delegada Jade Dene, ocorreu no último fim de semana e destacou a eficiência das equipes policiais no combate à criminalidade.

Assim que o furto foi registrado, os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança e identificaram o suspeito. Com as informações em mãos, a equipe seguiu para as proximidades do Posto Fiscal do Tucandeira, na BR-364, onde localizou a moto e prendeu o acusado.

A delegada Jade Dene reforçou a importância da colaboração da população com as autoridades. “A rapidez na resposta foi essencial para resolver o caso e devolver o veículo ao dono. Continuamos trabalhando para garantir a segurança de todos”, afirmou.

A Polícia Civil do Acre reiterou seu compromisso com ações eficazes no combate ao crime, incentivando que a comunidade continue denunciando atividades suspeitas. O caso serve de exemplo de como a integração entre sociedade e forças de segurança pode gerar resultados positivos.

