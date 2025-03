Acusado de ameaçar a ex de morte no Dia da Mulher é preso no Acre

Acidente ocorreu no ramal Nova Olinda, no Projeto Oriente; vítima foi atendida e serve de alerta para cuidados com animais.

Um homem sofreu um corte profundo no supercílio após ser atingido por um coice de burro na manhã desta segunda-feira (10), no ramal Nova Olinda, no Projeto Oriente, em Sena Madureira.

De acordo com informações, ele estava se preparando para realizar as tarefas diárias no campo quando se distraiu e foi atingido no rosto pelo animal.

O ferimento, localizado na altura do supercílio, exigiu atendimento médico imediato. O caso serve como alerta para os cuidados ao lidar com animais, especialmente em ambientes rurais, onde situações como essa podem ocorrer com mais frequência.

