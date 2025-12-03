Acúmulo de lixo gera revolta em Epitaciolândia e vídeos expõem falha na coleta

A Trans Acreana informa que, na noite de terça-feira (2), um ônibus da empresa tombou após passar por um trecho em avançado processo de erosão da BR-364, nas proximidades do quilômetro 20, entre Rio Branco e Sena Madureira. Assim que tomou conhecimento do ocorrido, uma equipe da diretoria e do setor operacional deslocou-se imediatamente ao local para prestar toda a assistência necessária aos passageiros.

O ponto onde ocorreu o acidente é considerado um dos mais precários da BR-364 e, com o início do inverno amazônico, a situação tem se agravado drasticamente. A chuva constante tem transformado a rodovia em um caminho de riscos: lama profunda, crateras que se multiplicam diariamente e instabilidade na pista tornam muitos trechos quase intransitáveis. Motoristas que passam pela região enfrentam um verdadeiro desafio, com buracos capazes de comprometer a estabilidade até de veículos pesados.

De acordo com as informações iniciais, o motorista perdeu o controle do ônibus após atingir um desses buracos no lado esquerdo da pista. O impacto fez com que o veículo deslizasse para fora da rodovia e tombasse.

Apesar da gravidade da situação e das condições críticas do trecho, nenhum passageiro ficou em estado grave. O ônibus transportava 44 pessoas; apenas um ferido precisou ser transferido para Rio Branco. Os demais foram atendidos no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, após serem socorridos por equipes do Samu de Sena Madureira e do Bujari.

A maioria dos passageiros seguiu viagem em outro ônibus enviado pela empresa. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área e deu início à perícia. Paralelamente, a Trans Acreana deu continuidade ao atendimento e apoio logístico aos ocupantes.

O responsável pelo setor operacional da empresa, Francisco Mendes, enfatizou o compromisso da equipe:

“Assim que recebemos a informação, viemos imediatamente ao local para acompanhar tudo de perto e garantir que nenhum passageiro ficasse desamparado. Nosso trabalho agora é oferecer todo o suporte necessário para que todos passem por este momento com segurança e dignidade.”

A Trans Acreana reforça que seguirá prestando total assistência médica, logística e emocional aos envolvidos e reitera seu compromisso com a população acreana, especialmente em um período em que a BR-364 se deteriora rapidamente devido às chuvas, aumentando ainda mais os riscos para quem depende diariamente da rodovia.

