Acrelândia registrou dois casos de coronavírus e Porto Acre tem um. Esses são os dois primeiros municípios do interior do estado com pessoas infectados pela Covid-19.

Em Rio Branco há 31 pessoas infectadas pelo vírus. Ontem eram 25 só na capital. Nas últimas 24 horas houve mais nove confirmações.

No Acre não há registro de morte pela doença.

Os registros aumentaram depois da chegada, na última sexta-feira, 27,de um carregamento de kits para exames de Covid-19.

O material foi recebido pelos técnicos do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC, e repassados imediatamente ao Centro de Infectologia Charles Mérieux, instituição que vem realizando os testes das amostras para coronavírus colhidas nas unidades do estado.

