Acrelândia abre contratação temporária para nutricionista

A Prefeitura de Acrelândia divulgou nesta quarta-feira, 09, o edital de seletivo simplificado nº 06/2025, que prevê a contratação temporária de um nutricionista para atuar na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. O certame também prevê quatro vagas para cadastro de reserva.

A contratação atenderá demandas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com atuação voltada ao planejamento de cardápios, avaliação nutricional de estudantes, ações de educação alimentar e supervisão de compras e higiene alimentar nas escolas do município.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente ou por procuração com firma reconhecida em cartório, entre os dias 9 e 11 de julho, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Sete Quedas, no centro de Acrelândia. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 17h.

O cargo exige diploma de graduação em Nutrição e registro ativo no Conselho Regional de Nutrição (CRN 7). A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 3.000,00. A seleção será feita em etapa única, por análise curricular, com pontuação de até 100 pontos.

A análise dos currículos será realizada nos dias 14 e 15 de julho, e o resultado final será divulgado no dia 16 de julho, na sede da Prefeitura de Acrelândia, da Secretaria de Educação e no Diário Oficial do Estado do Acre.

Para ser contratado, o candidato aprovado deverá apresentar documentação original e cópias, além de atestado de saúde e certidões negativas. A contratação será por tempo determinado e poderá ser prorrogada por mais dois anos, conforme necessidade da administração.

O edital completo está disponível para consulta na Prefeitura de Acrelândia e no Diário Oficial do Estado do Acre.

