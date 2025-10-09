Acreanos vão disputar Copa América e Torneio de Taekwondo em SP

A delegação do Acre, composta por 12 atletas e liderada pelo mestre e treinador Levy Azevedo, embarcou na manhã desta quarta-feira (8) com destino a São Paulo para participar da 17ª Copa América de Taekwondo e do Torneio Internacional da modalidade.

Segundo o GE-AC, as competições serão realizadas no Ginásio do Instituto Religioso Perfect Liberty, localizado em Arujá (SP), entre quinta-feira (9) e segunda-feira (13). O evento reunirá mais de 1,6 mil atletas de 10 países da América, consolidando-se como uma das principais competições do calendário continental da modalidade.

No caso do Torneio Internacional, além dos países do continente americano, atletas da Coreia do Sul também marcarão presença, elevando o nível técnico das disputas.

Segundo Levy Azevedo, a delegação acreana seria composta por 17 lutadores, mas cinco atletas não conseguiram passagens e ficaram impossibilitados de viajar.

Dos 12 representantes do Acre, oito competem na Copa América e quatro no Torneio Internacional.

Atletas acreanos na 17ª Copa América de Taekwondo:

Davi Frazão (categoria infantil até 30 kg)

Fabiano Ribera (categoria infantil colorida até 40 kg)

Jardeson Rocha (categoria infantil até 50 kg)

Kaleb Queiroz (categoria cadete colorida até 48 kg)

Eloa Cristiny (categoria cadete feminina colorida até 56 kg)

Kennedy Arthur (categoria cadete masculino colorido até 65 kg)

Antony Rodrigues (categoria juvenil colorida até 68 kg)

Izaque Capistrano (categoria adulto graduado até 63 kg)

Atletas acreanos no Torneio Internacional de Taekwondo:

Ailana Santos (categoria cadete feminina até 53 kg)

Jonas Máximo (categoria adulto masculino até 57 kg)

Deivid Alves (categoria juvenil masculino até 68 kg)

Pietra Louise (categoria juvenil feminino acima de 70 kg)

