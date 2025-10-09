Cotidiano
Acreanos vão disputar Copa América e Torneio de Taekwondo em SP
A delegação do Acre, composta por 12 atletas e liderada pelo mestre e treinador Levy Azevedo, embarcou na manhã desta quarta-feira (8) com destino a São Paulo para participar da 17ª Copa América de Taekwondo e do Torneio Internacional da modalidade.
Segundo o GE-AC, as competições serão realizadas no Ginásio do Instituto Religioso Perfect Liberty, localizado em Arujá (SP), entre quinta-feira (9) e segunda-feira (13). O evento reunirá mais de 1,6 mil atletas de 10 países da América, consolidando-se como uma das principais competições do calendário continental da modalidade.
No caso do Torneio Internacional, além dos países do continente americano, atletas da Coreia do Sul também marcarão presença, elevando o nível técnico das disputas.
Segundo Levy Azevedo, a delegação acreana seria composta por 17 lutadores, mas cinco atletas não conseguiram passagens e ficaram impossibilitados de viajar.
Dos 12 representantes do Acre, oito competem na Copa América e quatro no Torneio Internacional.
Atletas acreanos na 17ª Copa América de Taekwondo:
Davi Frazão (categoria infantil até 30 kg)
Fabiano Ribera (categoria infantil colorida até 40 kg)
Jardeson Rocha (categoria infantil até 50 kg)
Kaleb Queiroz (categoria cadete colorida até 48 kg)
Eloa Cristiny (categoria cadete feminina colorida até 56 kg)
Kennedy Arthur (categoria cadete masculino colorido até 65 kg)
Antony Rodrigues (categoria juvenil colorida até 68 kg)
Izaque Capistrano (categoria adulto graduado até 63 kg)
Atletas acreanos no Torneio Internacional de Taekwondo:
Ailana Santos (categoria cadete feminina até 53 kg)
Jonas Máximo (categoria adulto masculino até 57 kg)
Deivid Alves (categoria juvenil masculino até 68 kg)
Pietra Louise (categoria juvenil feminino acima de 70 kg)
Comentários
Cotidiano
Diretoria do Fluminense da Bahia acerta a contratação de Daniego
O vice-presidente do Fluminense da Bahia, Edson Anute (Pirlo), confirmou a contratação do ala Daniego para a disputa da Copa Norte. O torneio será disputado em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês com os jogos no ginásio do Sesc.
“Temos uma boa base na disputa do Estadual e conseguimos fechar com o Daniego. É um reforço importante e o nosso objetivo é a conquista do título”, declarou o dirigente.
Mais duas contratações
O ala Henrique, ex-Lyon, e o pivô Bebezão também estão acertados para jogar a Copa Norte.
Jogo decisivo
O Fluminense da Bahia enfrenta o Brasileia no sábado, 11, no ginásio Álvaro Dantas, e precisa vencer para avançar no Campeonato Estadual da Série A.
“Temos essa partida importante contra a Brasileia e na sequência o foco será somente a Copa Norte”, comentou Edson Anute.
Comentários
Cotidiano
Galvez confirma classificação e Grêmio Xapuriense assume vice-liderança
Duas partidas foram disputadas nesta quarta, 8, no CT do Cupuaçu, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. O Galvez derrotou o COPMBM por 2 a 0, chegou aos 12 pontos no grupo 4 e garantiu uma vaga nas quartas de final.
Na outra partida da chave, o Grêmio Xapuriense goleou o Joia de Cristo por 13 a 1.
Pelo grupo 3
Escolinha do Galvez x Estrelinha e Santa Cruz x Xavier Maias. Esses são os confrontos válidos pelo grupo 3 do Estadual nesta quinta, 9, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu.
Comentários
Cotidiano
São Francisco bate o Sena Madureira e é vice-líder do Estadual
O São Francisco bateu o Sena Madureira por 5 a 2 nesta quarta, 8, no Florestinha, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 19 pontos. O resultado é importante para definir os confrontos da fase de quartas de final do torneio.
Vasco x Galvez
Vasco e Galvez entram em campo nesta quinta, 9, a partir das 15 horas, no Florestinha, classificados para as quartas. Contudo, as equipes querem a vitória para tentar melhorar a colocação final.
Você precisa fazer login para comentar.