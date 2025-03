Acreanos terão alívio nas contas de energia: Aneel mantém bandeira tarifária verde para abril

Um acidente de trânsito na Avenida Manoel Marinho Montes, em Brasiléia, deixou uma mulher de 28 anos, identificada como Euziane Batista Melo, com ferimentos graves no joelho. A colisão ocorreu quando a motociclista, pilotando uma moto Yamaha, foi surpreendida por um veículo Land Rover/Discovery que atravessou a via.

Testemunhas relataram que o carro saiu da rua que dá acesso ao antigo prédio da Cageacre, e, ao não conseguir desviar a tempo, Euziane colidiu violentamente com a parte dianteira esquerda do veículo. O impacto resultou em um corte profundo na lateral do joelho direito, com exposição de tecido.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram rapidamente acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, onde recebeu atendimento médico. Segundo informações, apesar das lesões, Euziane não teria sofrido fraturas ósseas, mas passaria por cuidados para evitar possíveis infecções.

A Polícia Militar do 5º Batalhão registrou o acidente como Lesão Corporal Culposa. A condutora do Land Rover, identificada apenas como Lauana, relatou que acessou a Avenida após um veículo lhe oferecer passagem e foi surpreendida pela moto, que ultrapassou o carro em velocidade indo colidir no seu.

As autoridades confeccionaram o Boletim de Ocorrência para apurar os detalhes do incidente.

