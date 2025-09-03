Acreanos na decisão do Estadual Sub-20 no Amazonas

O auxiliar técnico Kinho Brito, o preparador físico Selcimar Maciel e o meia Kekel, no Nacional. O volante Rodrigo Lamar e o atacante Alê Júnior, no Amazonas. Esses são os acreanos na decisão do Campeonato Amazonense Sub-20, programada para segunda, 8, a partir das 19 horas (hora Acre), no estádio Carlos Zamith, em Manaus, no Amazonas.

“Tivemos uma competição de excelente nível e com grandes jogos. O Sub-20 hoje é uma extensão do profissional e termos os atletas acreanos envolvidos é muito importante para o nosso futebol”, declarou Kinho Brito.

Sem favorito

Nacional e Amazonas entram na decisão sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o campeão vai ser definido nas cobranças de penalidades.

“É uma final sem favorito e isso aumenta a importância do jogo. A vaga do futebol amazonense na Copa São Paulo também estará em disputa e certamente vamos ter uma grande final”, avaliou Kinho Brito.

