Cotidiano
Acreanos na decisão do Estadual Sub-20 no Amazonas
O auxiliar técnico Kinho Brito, o preparador físico Selcimar Maciel e o meia Kekel, no Nacional. O volante Rodrigo Lamar e o atacante Alê Júnior, no Amazonas. Esses são os acreanos na decisão do Campeonato Amazonense Sub-20, programada para segunda, 8, a partir das 19 horas (hora Acre), no estádio Carlos Zamith, em Manaus, no Amazonas.
“Tivemos uma competição de excelente nível e com grandes jogos. O Sub-20 hoje é uma extensão do profissional e termos os atletas acreanos envolvidos é muito importante para o nosso futebol”, declarou Kinho Brito.
Sem favorito
Nacional e Amazonas entram na decisão sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o campeão vai ser definido nas cobranças de penalidades.
“É uma final sem favorito e isso aumenta a importância do jogo. A vaga do futebol amazonense na Copa São Paulo também estará em disputa e certamente vamos ter uma grande final”, avaliou Kinho Brito.
Incêndio atinge fábrica de papelão e prejuízo supera R$ 100 mil
Um incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde desta quarta-feira, 03, no Ramal da Judia, altura do Nº 750, no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco (AC). As chamas começaram do outro lado do Igarapé Judia e a suspeita é de que fagulhas vindas daquela área tenham iniciado o fogo na fábrica de papelão da empresa Acre Papéis, que concentra materiais recicláveis de supermercados de todo o estado.
Segundo informações levantadas no local, o prejuízo estimado ultrapassa R$ 100 mil. Toneladas de papelão, altamente inflamáveis, foram destruídas pelo fogo. Felizmente, o incêndio não atingiu o galpão principal da empresa, onde são armazenados outros tipos de material para reciclagem.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalham no combate às chamas. A corporação informou que havia risco de o fogo se alastrar para residências próximas, mas a ação rápida dos bombeiros impediu que isso ocorresse.
A proprietária do espaço, bastante abalada, preferiu não dar entrevista ao repórter do ac24horas, Whidy Melo. Testemunhas relataram que o calor no local era intenso e a fumaça densa chegou a espalhar fuligens por áreas vizinhas.
Mulher proibida de dirigir após condenação por homicídio culposo será notificada por possível descumprimento da pena
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 14ª Promotoria de Justiça Criminal, vai adotar as providências no processo de execução penal de uma apenada condenada por homicídio culposo na direção de um carro, ocorrido em setembro de 2021, em Rio Branco.
As medidas têm como objetivo garantir o cumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão do direito de dirigir veículos automotores pelo prazo de três anos, após o recebimento de informações de que a mulher teria sido vista conduzindo um veículo.
A 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco condenou a acusada a três anos de detenção, em regime aberto, além de penas restritivas de direitos e indenização à família da vítima.
O caso ocorreu em 29 de setembro de 2021, na Estrada da Floresta, quando a mulher, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), perdeu o controle do carro, invadiu a contramão e colidiu contra uma motocicleta pilotada por uma jovem, que morreu no local.
A apenada também será notificada para apresentar justificativas em audiência de justificação e para efetuar o pagamento da multa fixada na sentença.
Caso a conduta seja caracterizada como falta grave, poderá ser requerida a regressão do regime aberto para o semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica.
FAF7S abre inscrições da 1ª Copa Acre Soçaite com 25 mil de premiação
A Federação de Futebol Sete Soçaite (FAF7S) abriu inscrições da 1ª Copa Acre e as participações podem ser confirmadas nos números: 992035251 e 999837372. A competição vai ser disputada com 40 equipes, no masculino, e 16, no feminino, e vai oferecer 25 mil de premiação divididos para os dois naipes.
“Queremos promover a primeira competição de 2025 com 56 equipes. A equipe campeã do masculino vai receber dez mil e a vice cinco. No feminino será sete para o campeão e três para o vice. A ideia é fechar as inscrições na próxima semana e definir o congresso técnico”, declarou o presidente da FAF7S, Jaime Morais.
Tangará e Tancredo Neves
Segundo Jaime Morais, as quadras dos bairros Tangará e Tancredo Neves irão receber as partidas da Copa Acre.
“Temos o nosso planejamento fechado. Vamos começar a movimentar o futebol sete de Rio Branco e a meta é promover competições também nos municípios”, afirmou o presidente.
