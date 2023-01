Acreanos conhecem possíveis adversários na Copa do Brasil

MANOEL FAÇANHA

O Imperador Galvez faz sua estreia na manhã desta quarta-feira (4), no campo de grama sintética Vila Alice, no município de Diadema (SP), na disputa da 53ª Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. O adversário da estreia do time imperialista será o Atlético-MG, às 11h (de Brasília).

Inserido no Grupo 27, com sede no município de Diadema (SP), o Galvez, após a estreia contra o Atlético Mineiro, em jogo transmitido ao vivo pelo Sportv, terá como próximo adversário o anfitrião Água Santa, às 13h15 (de Brasília), dia 7 de janeiro. O Imperador fecha sua participação na primeira fase da competição dia 10/1 contra o Mixto, às 12h45 (de Brasília).

Os últimos ajustes para o compromisso diante do Galo mineiro ocorreu na manhã da terça-feira (3). O técnico Kinho Brito corrigiu alguns detalhes em treino bastante leve e descontraído. Sem segredo, o treinador do Imperador definiu o time com a seguinte formação: Rikelme; Yago, Dudu, Henry e Franklin; Deyson, Robertinho, Glauber e João Hassen; Igor e Ruan.

Kinho Brito confiante

Em conversa com ge, o técnico Kinho Brito explicou que o time já tem uma estratégia definida para a partida e o encaixe durante o período de preparação foi positivo. Kinho espera que sua equipe faça um grande jogo no aspecto coletivo e individual para busca de surpreender o time mineiro.

Outro a fala com a equipe do ge diz respeito ao zagueiro e capitão Dudu, 20 anos. O atleta já disputou o torneio paulista e demonstrou confiança para o jogo de estreia e ainda não descartou uma vitória contra os mineiros e uma campanha histórica do clube no torneio paulista.

Confrontos

Imperador Galvez e Atlético Mineiro já se enfrentaram em duas oportunidades pela Copa do Brasil Sub-20. No primeiro duelo, ocorrido em BH, vitória do time mineiro por 5 a 0. No jogo da volta, ocorrido na cidade de Rio Branco-AC, empate por 2 a 2.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários