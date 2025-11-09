Geral
Acreanos aprovam radares, mas consideram lombadas mais eficazes para segurança no trânsito
Pesquisa do Data Control revela que 77,4% da população acredita que lombadas reduzem mais acidentes; mesmo com 71,3% de aprovação, radares são vistos mais como ferramenta de arrecadação
Uma contradição curiosa foi revelada pela pesquisa Data Control encomendada pelo Detran-AC: enquanto 71,3% dos acreanos se declaram a favor dos radares e 62,9% acreditam que eles ajudam a evitar acidentes, a grande maioria (77,4%) considera as lombadas mais eficazes para aumentar a segurança no trânsito. Apenas 19,3% defenderam os radares como medida mais efetiva.
Especialistas em trânsito explicam que a preferência pelas lombadas se deve ao efeito físico imediato – elas reduzem a velocidade de forma concreta em pontos críticos, como áreas escolares e cruzamentos perigosos. Já os radares, embora eficazes como ferramenta de monitoramento, são vistos por muitos motoristas mais como instrumentos de arrecadação do que de prevenção. A percepção sobre segurança viária mostrou-se diretamente ligada à experiência cotidiana nas ruas, com relatos de maior sensação de segurança em locais com lombadas.
Preferência por eficácia
- Lombadas: 77,4% (redução física e imediata da velocidade)
- Radares: 19,3% (vistos como instrumento preventivo)
Aprovação conceitual
- Favoráveis a radares: 71,3%
- Contra radares: 26,0%
- Acreditam que evitam acidentes: 62,9%
Percepção da população
- Lombadas: Associadas a segurança em áreas críticas (escolas, cruzamentos)
- Radares: Vistos mais como instrumento de arrecadação que prevenção
A diferença entre aprovação conceitual e percepção de eficácia reflete a experiência cotidiana dos motoristas, que valorizam soluções físicas imediatas (lombadas) em detrimento de mecanismos de fiscalização punitiva (radares), mesmo reconhecendo a importância destes últimos.
Pesquisa do Data Control:
Pesquisa revela que 92,4% dos acreanos aprovam trabalho do Detran-AC
Avaliação positiva atinge 89,2% quando questionada importância do órgão; Cruzeiro do Sul lidera aprovação com 95,8% e Rio Branco registra 91,6%
O trabalho desenvolvido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) é amplamente reconhecido e aprovado pela população, conforme revela pesquisa Data Control encomendada pelo próprio órgão. Os dados mostram que 92,4% dos acreanos aprovam o trabalho do Detran no estado, refletindo uma avaliação positiva generalizada sobre os serviços prestados.
Quando questionados sobre a importância do órgão, 42,9% dos entrevistados afirmaram considerar o Detran “muito importante” e 46,3% como “importante”, totalizando 89,2% de avaliação positiva. Na análise do desempenho, 30,7% classificaram o trabalho como “ótimo” e 43,1% como “bom”, somando 73,8% de respostas favoráveis. Entre as cidades, Cruzeiro do Sul lidera a aprovação com 95,8%, seguida por Rio Branco (91,6%) e Brasileia (90,5%).
Avaliação de desempenho por conceito
- Ótimo: 30,7%
- Bom: 43,1%
- Regular, Ruim ou Péssimo: 26%
Aprovação por município
- Cruzeiro do Sul: 95,8%
- Rio Branco: 91,6%
- Brasileia: 90,5%
Os índices elevados refletem a confiança da população nos serviços essenciais prestados pelo órgão, consolidando o Detran-AC como uma das instituições melhor avaliadas do estado, possivelmente influenciado por operações visíveis como a “Álcool Zero” e a modernização de serviços.
Pesquisa Data Control:
Mais de 170 crianças são diagnosticadas com doença mão-pé-boca na capital e Saúde entra em alerta
Secretaria de Saúde confirma aumento sazonal de infecções entre crianças, mas afirma que situação está sob controle e dentro da média dos últimos anos
Nos últimos dias, unidades de pronto atendimento (UPAs) e postos de saúde de Rio Branco têm registrado o aumento de casos da Síndrome Mão-Pé-Boca (SMPB), uma infecção viral comum na infância. Diversas crianças deram entrada nas unidades com sintomas típicos da doença, que inclui febre, irritação e pequenas bolhas nas mãos, pés e boca.
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o cenário está sendo acompanhado pela equipe de vigilância epidemiológica, mas os números permanecem dentro do esperado para o período. Segundo o secretário Rennan Biths, a doença tem comportamento sazonal, com aumento de casos durante os meses mais chuvosos.
“Até aqui, dentro das nossas unidades, temos o registro de 173 ocorrências de mão-pé-boca. Não há nada que fuja da média dos últimos anos. As unidades estão preparadas para atender essa demanda”, explicou o secretário.
Biths ressaltou ainda que, apesar de a doença ter alta capacidade de contágio, especialmente em creches e escolas, os casos costumam ser leves e raramente representam risco à vida das crianças. “Temos protocolos de atendimento bem definidos, e a rede está pronta para acolher e tratar as crianças que apresentarem sintomas”, completou.
A Síndrome Mão-Pé-Boca é causada por enterovírus, como o Coxsackie A16 e o Enterovírus A71, e é transmitida principalmente por contato com secreções, saliva ou fezes. Os sintomas iniciais incluem febre, mal-estar e dor de garganta, seguidos por pequenas úlceras na boca e manchas ou bolhas nas mãos, pés e nádegas.
Segundo o pediatra Guilherme Augusto Pulici, especialista em Pediatria, Alergia e Imunologia, a doença é autolimitada e melhora em cerca de uma semana, desde que sejam mantidos os cuidados básicos. “É importante manter a hidratação e usar medicamentos indicados pelo pediatra para controlar a febre e a dor. Antibióticos não têm efeito sobre o vírus”, destacou o médico.
Casos graves são raros, mas podem causar desidratação ou atingir o sistema nervoso central, exigindo atendimento hospitalar. Por isso, a Semsa orienta os pais a procurarem a unidade de saúde mais próxima caso a criança apresente os sintomas.
A prevenção depende principalmente da higiene rigorosa das mãos, da limpeza de brinquedos e superfícies e do afastamento temporário de crianças doentes até a melhora clínica.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia Americana de Pediatria, essas medidas são as mais eficazes para conter surtos e proteger a saúde coletiva.
O que é doença mão-pé-boca?
A doença mão-pé-boca é uma infecção viral muito contagiosa, causada principalmente pelo vírus Coxsackie, da família dos enterovírus. Afeta com mais frequência crianças menores de cinco anos, embora adolescentes e adultos também possam ser infectados. Seu nome se deve à presença de lesões na boca, nas mãos e nos pés.
Sintomas
Geralmente, os sintomas são leves, surgem entre três e seis dias após o contágio e incluem:
- febre (pode chegar a mais de 39ºC)
- dor de garganta
- falta de apetite e mal-estar
- bolhas (vesículas) dolorosas na boca, mãos e pés
- bolinhas vermelhas na pele (erupção cutânea) que também podem aparecer nas nádegas e genitais
- em casos raros, pode causar meningite, encefalite ou miocardite (inflamação no cérebro ou coração)
Diagnóstico
O diagnóstico da doença é feito pelo(a) médico(a) pediatra ou pelo(a) clínico(a) geral com base nos sintomas característicos da doença mão-pé-boca e no exame físico do(a) paciente. Na maioria dos casos, exames laboratoriais não são necessários.
Tratamento
Não há tratamento com medicações específicas para a condição. Ela costuma desaparecer sozinha entre sete e 10 dias. Porém, certos medicamentos e algumas condutas podem aliviar a dor e o desconforto geral:
- repouso
- hidratação com líquidos frios
- alimentação leve e pastosa (purê, gelatina, sorvete)
- medicamentos analgésicos e antitérmicos prescritos pelo(a) médico(a)
- em casos graves, podem ser indicados antivirais
Prevenção
A transmissão ocorre por via fecal-oral, por meio do contato direto com pessoas infectadas, fezes, saliva, outras secreções ou com alimentos e objetos contaminados. Por isso, a prevenção depende de cuidados básicos de higiene:
- lavar as mãos com água e sabão com frequência e por pelo menos 20s
- desinfetar superfícies, brinquedos e objetos compartilhados
- cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir
- evitar contato com pessoas infectadas
- afastar crianças doentes da escola até o desaparecimento das vesículas
Mesmo após a recuperação, a pessoa pode transmitir o vírus pelas fezes durante aproximadamente quatro semanas.
Roubos no Acre têm alta de 4,76% em outubro, mas acumulado do ano mostra queda de 19%
Capital concentra 70% dos 1.397 casos registrados entre janeiro e outubro de 2025; tendência de longo prazo segue em queda, apesar do recrudescimento mensal
Os registros de roubo no Acre apresentaram um aumento significativo no mês de outubro de 2025, com 176 ocorrências – um salto de 4,76% em comparação com as 168 registradas em setembro. Contudo, a tendência de longo prazo aponta para uma redução expressiva: no acumulado de janeiro a outubro, o estado registrou 1.397 roubos em 2025, uma queda de 19,48% frente aos 1.735 casos do mesmo período em 2024.
A capital Rio Branco continua sendo o epicentro da criminalidade, respondendo por 69,72% dos roubos no acumulado de 2025, com 974 ocorrências. Em seguida, aparecem Cruzeiro do Sul (175 casos), Tarauacá (60) e Brasiléia (35). A comparação entre outubro de 2025 (176 roubos) e outubro de 2024 (180 roubos) mostra uma ligeira queda de 2,22% no volume de ocorrências.
Comparativo mensal e anual
- Outubro/2025: 176 roubos
- Setembro/2025: 168 roubos (+4,76%)
- Outubro/2024: 180 roubos (-2,22%)
- Acumulado 2025: 1.397 casos (-19,48% vs 2024)
Distribuição territorial
- Rio Branco: 974 casos (69,72% do total)
- Cruzeiro do Sul: 175 casos
- Tarauacá: 60 casos
- Brasiléia: 35 casos
Os números revelam a persistente concentração da criminalidade na capital acreana, mesmo com a redução geral no estado. A oscilação mensal demonstra a volatilidade dos indicadores de segurança, exigindo políticas públicas consistentes para consolidar a tendência de queda.
