Conecte-se conosco

Cotidiano

Acreano Weverton desfalca o Palmeiras em decisão contra o Flamengo

Publicado

6 minutos atrás

em

Legenda: Weverton sai escoltado após empate no Dérbi. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Natural de Rio Branco, o goleiro Weverton Pereira, do Palmeiras, será desfalque na partida decisiva contra o Flamengo neste domingo, 19, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista confirmou nesta sexta-feira, 17, que o acreano sofreu uma fissura na mão direita e ficará fora dos gramados por alguns dias.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Palmeiras, Weverton passará por um tratamento conservador sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O goleiro de 37 anos, que é titular absoluto e um dos líderes do elenco, lamentou o ocorrido, mas garantiu que a lesão não é grave.

“Infelizmente tive uma fissura na mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus, não foi nada grave. É hora de tratar, para recuperar bem e voltar 100%. Estamos diante de um momento muito importante da temporada, e tenho certeza que aquele que o Abel [Ferreira] escolher para jogar vai fazer muito bem”, declarou o jogador em vídeo publicado pelo clube.

A ausência do acreano ocorre num momento decisivo para o Verdão, que lidera o Brasileirão com 61 pontos, três a mais que o Flamengo, segundo colocado. O confronto entre os dois times está marcado para domingo, às 16h, no Maracanã, e pode definir os rumos da reta final da competição.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Independência e Santa Cruz fazem o jogo de abertura do Acreanão/Sicredi 2026

Publicado

40 minutos atrás

em

17 de outubro de 2025

Por

Foto Jhon Silva: Independência entra na competição em busca do tricampeonato

Em uma reunião realizada na tarde desta quinta, 16, na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), foram definidos os detalhes do Acreanão/Sicredi da 1ª Divisão 2026. Independência e Santa Cruz, campeões das Séries A e B, fazem o jogo de abertura da competição no dia 12 de janeiro.

Fórmula de disputa

As oito equipes irão jogar em si na fase de classificação e os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. O 1º e o 2º na fase de classificação terão a vantagem de jogar por dois resultados iguais nas semifinais. O título vai ser definido em um jogo único.

3ª vaga na Copa do Brasil

Os times derrotados nas semifinais disputarão a 3ª vaga do Acre na Copa do Brasil em uma única partida sem vantagem. Se o jogo terminar empatado, a vaga vai ser definida nas cobranças de penalidades.

Segunda divisão

Duas equipes serão rebaixadas para a 2ª Divisão na temporada de 2027. O Estadual da 2ª Divisão será disputado por quatro equipes, Atlético, Andirá, Náuas e Plácido de Castro.

TV em todos os jogos

A FFACTV e a TV Gazeta irão transmitir as partidas do Acreanão/Sicredi 2026. A TV Gazeta, em canal aberto, às partidas dos sábados.

1ª rodada

Independência x Santa Cruz

Galvez x São Francisco

Vasco x Rio Branco

Adesg x Humaitá

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Furação do Norte e Esporte Saúde e Lazer estão nas quartas do Estadual

Publicado

42 minutos atrás

em

17 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Goleadas marcaram a rodada do Sub-15 no CT do Cupuaçu

Furacão do Norte e Esporte Saúde e Lazer estão classificados para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15. Nesta quinta, 16, o Furacão do Norte goleou o Ecoville por 13 a 0 e o Esporte Saúde e Lazer bateu o Belo Jardim.

Partidas decisivas

O grupo 5 do Estadual Sub-15 terá duas partidas decisivas nesta sexta, 17, no CT do Cupuaçu. Vasco e Acre Esporte abrem a rodada e na sequência o Independência recebe o Epitaciolândia.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Galvez e São Francisco empatam em um jogo com 6 gols

Publicado

43 minutos atrás

em

17 de outubro de 2025

Por

Foto Gilson Melo: Galvez e São Francisco estão nas quartas do Sub-17

Galvez e São Francisco empataram por 3 a 3 nesta quinta, 16, no Florestinha, em um duelo válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. O Imperador somou 20 pontos e fechou na 2ª colocação. O São Francisco terminou em 3º também com 20 pontos.

“O saldo de gols nos garantiu na segunda posição e, agora, vamos para um outro campeonato. Teremos reforços e o Galvez vai lutar pela conquista do tricampeonato”, declarou o técnico Eriano Santos.

Fecha 1ª fase

O confronto entre Independência e Vasco nesta sexta, 17, a partir das 15 horas, no Florestinha, vai fechar a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. Se o Vasco vencer, termina na 5ª colocação. O Independência cumpre tabela.

Comentários

Continue lendo