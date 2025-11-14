Conecte-se conosco

Acreano Thomas Silva conquista duas pratas no Mundial de Parajiu-Jítsu em Abu Dhabi

Publicado

17 minutos atrás

em

Paratleta chega a duas finais em sua primeira competição internacional e encerra a temporada com três medalhas mundiais.

O acreano Thomas Silva encerrou sua participação no Mundial de Parajiu-Jítsu, realizado em Abu Dhabi, com duas medalhas de prata. O paratleta disputou duas categorias e chegou às finais em ambas, sendo derrotado por pontos. Na classe K1 (lesão cervical), foi superado por Jeverson Dantas Félix, 36 anos. Já na K4 (lesão medular), perdeu a decisão para Antônio Vitor Lopes Godoy, de 26 anos.

A campanha marcou a primeira experiência internacional de Thomas, que apresentou desempenho expressivo. Antes da disputa nos Emirados Árabes, ele havia conquistado bronze no Mundial de Parajiu-Jítsu em Bangkok, na Tailândia. Com isso, o atleta encerra a temporada acumulando três medalhas em campeonatos mundiais.

Segundo informações do GE-AC, Thomas iniciou no jiu-jítsu em 2018, mas em 2020 sofreu um grave acidente enquanto tomava banho de rio. Ele bateu a cabeça no fundo, quebrou a cervical e ficou tetraplégico. À época, médicos chegaram a considerar sua sobrevivência “uma sorte”.

Após o acidente, tentou retornar ao esporte algumas vezes, mas o medo de uma nova lesão o impediu de avançar. Somente em 2024 conseguiu retomar o jiu-jítsu, agora como cadeirante, e desde então vem se destacando no paradesporto brasileiro e internacional.

Cotidiano

PSC e Fluminense da Bahia são semifinalistas da 6ª Copa TV Gazeta

Publicado

15 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: PSC manteve o favoritismo e segue na disputa pelo título

PSC e Fluminense da Bahia estão classificados para as semifinais da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nas partidas disputadas nesta quinta, 13, no ginásio do colégio Imaculada Conceição, o PSC venceu o Invictus por 7 a 2 e o Fluminense da Bahia derrotou o Carlos, nas penalidades, por 4 a 1 depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Outros duelos

Os outros duelos da fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta entre Santinha x Chelsea e Villa City x Conquista serão realizados na quinta, 20, a partir das 19 horas, também no ginásio Imaculada Conceição.

Cotidiano

Galvez e Santa Cruz decidem o título do Estadual Sub-17

Publicado

17 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Título vale a vaga do Acre na Copa do Brasil em 2026

Galvez e Santa Cruz decidem nesta sexta, 14, a partir das 18 horas, no Tonicão, o título do Campeonato Estadual Sub-17. Os dois times entram para final sem vantagem e se o confronto terminar empatado, o título vai ser definido nas cobranças de penalidades.

Em busca do tricampeonato

O Galvez vai para a final em busca do tricampeonato. O técnico Eriano dos Santos deve manter o mesmo time da semifinal e a ideia é trocar passes e explorar a velocidade dos extremos Misael e Guilherme.

Quebrar escrita

O Santa Cruz foi derrotado pelo Galvez nas finais de 2023 e 2024 e por isso a decisão tem “um peso” a mais. O técnico Cristiano Menezes realizou ajustes na equipe após o confronto da semifinal e deixou para definir os titulares somente no Tonicão.

Cotidiano

Copa Acre Soçaite terá disputa das finais no Tancredo Neves

Publicado

19 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Grandes jogos marcaram a disputa da Copa Acre

Serão disputadas nesta sexta, 14, a partir das 19h30, na quadra do Tancredo Neves, as finais da 1ª Copa Acre de Futebol Soçaite. Na decisão do feminino, a Assermurb “A” joga contra o São Francisco. Na final do masculino, o Fox Milan enfrenta o Furacão do Norte.

Brindes e pixes

O vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S), Wellington Cabeça, confirmou sorteio de brindes e pixes para os torcedores presentes no Tancredo Neves.

“Queremos fechar a primeira competição com uma grande festa dentro e fora da quadra. O torneio foi promovido com uma grande presença de público e isso é gratificante”, declarou Wellington Cabeça.

2026

A FAF7S prepara um calendário extenso de eventos para a temporada 2026. As categorias de base serão promovidas e a meta é ajudar na formação de novos talentos para a modalidade.

