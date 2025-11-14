Acreano Thomas Silva conquista duas pratas no Mundial de Parajiu-Jítsu em Abu Dhabi

O acreano Thomas Silva encerrou sua participação no Mundial de Parajiu-Jítsu, realizado em Abu Dhabi, com duas medalhas de prata. O paratleta disputou duas categorias e chegou às finais em ambas, sendo derrotado por pontos. Na classe K1 (lesão cervical), foi superado por Jeverson Dantas Félix, 36 anos. Já na K4 (lesão medular), perdeu a decisão para Antônio Vitor Lopes Godoy, de 26 anos.

A campanha marcou a primeira experiência internacional de Thomas, que apresentou desempenho expressivo. Antes da disputa nos Emirados Árabes, ele havia conquistado bronze no Mundial de Parajiu-Jítsu em Bangkok, na Tailândia. Com isso, o atleta encerra a temporada acumulando três medalhas em campeonatos mundiais.

Segundo informações do GE-AC, Thomas iniciou no jiu-jítsu em 2018, mas em 2020 sofreu um grave acidente enquanto tomava banho de rio. Ele bateu a cabeça no fundo, quebrou a cervical e ficou tetraplégico. À época, médicos chegaram a considerar sua sobrevivência “uma sorte”.

Após o acidente, tentou retornar ao esporte algumas vezes, mas o medo de uma nova lesão o impediu de avançar. Somente em 2024 conseguiu retomar o jiu-jítsu, agora como cadeirante, e desde então vem se destacando no paradesporto brasileiro e internacional.