Acreano Thomas Silva conquista duas pratas no Mundial de Parajiu-Jítsu em Abu Dhabi
Paratleta chega a duas finais em sua primeira competição internacional e encerra a temporada com três medalhas mundiais.
PSC e Fluminense da Bahia são semifinalistas da 6ª Copa TV Gazeta
PSC e Fluminense da Bahia estão classificados para as semifinais da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nas partidas disputadas nesta quinta, 13, no ginásio do colégio Imaculada Conceição, o PSC venceu o Invictus por 7 a 2 e o Fluminense da Bahia derrotou o Carlos, nas penalidades, por 4 a 1 depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.
Outros duelos
Os outros duelos da fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta entre Santinha x Chelsea e Villa City x Conquista serão realizados na quinta, 20, a partir das 19 horas, também no ginásio Imaculada Conceição.
Galvez e Santa Cruz decidem o título do Estadual Sub-17
Galvez e Santa Cruz decidem nesta sexta, 14, a partir das 18 horas, no Tonicão, o título do Campeonato Estadual Sub-17. Os dois times entram para final sem vantagem e se o confronto terminar empatado, o título vai ser definido nas cobranças de penalidades.
Em busca do tricampeonato
O Galvez vai para a final em busca do tricampeonato. O técnico Eriano dos Santos deve manter o mesmo time da semifinal e a ideia é trocar passes e explorar a velocidade dos extremos Misael e Guilherme.
Quebrar escrita
O Santa Cruz foi derrotado pelo Galvez nas finais de 2023 e 2024 e por isso a decisão tem “um peso” a mais. O técnico Cristiano Menezes realizou ajustes na equipe após o confronto da semifinal e deixou para definir os titulares somente no Tonicão.
Copa Acre Soçaite terá disputa das finais no Tancredo Neves
Serão disputadas nesta sexta, 14, a partir das 19h30, na quadra do Tancredo Neves, as finais da 1ª Copa Acre de Futebol Soçaite. Na decisão do feminino, a Assermurb “A” joga contra o São Francisco. Na final do masculino, o Fox Milan enfrenta o Furacão do Norte.
Brindes e pixes
O vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S), Wellington Cabeça, confirmou sorteio de brindes e pixes para os torcedores presentes no Tancredo Neves.
“Queremos fechar a primeira competição com uma grande festa dentro e fora da quadra. O torneio foi promovido com uma grande presença de público e isso é gratificante”, declarou Wellington Cabeça.
2026
A FAF7S prepara um calendário extenso de eventos para a temporada 2026. As categorias de base serão promovidas e a meta é ajudar na formação de novos talentos para a modalidade.
