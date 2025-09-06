fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Acreano Thomas Bryan estreia no LFA com derrota por nocaute em menos de dois minutos

Publicado

3 horas atrás

em

Atleta de 26 anos sofreu sua terceira perda consecutiva no MMA profissional, desta vez para Daniel “Rei Brasileiro” Araújo

O lutador acreano Thomas Bryan, de 26 anos, estreou no LFA 216, um dos maiores eventos de MMA do Brasil, realizado na noite de sexta-feira (5), em Cuiabá (MT). No card preliminar, ele enfrentou Daniel Araújo, o “Rei Brasileiro”, de 24 anos, pela categoria peso-galo (até 61,2 kg).

O combate durou pouco: Araújo venceu por nocaute logo no primeiro round, aos 1 minuto e 28 segundos.

Com o revés, Bryan amplia a sequência negativa na carreira. Antes, ele já havia sido nocauteado no AEC, na França, e perdido o cinturão no BRTL Fight Combat, em Porto Velho (RO). Agora, acumula três derrotas consecutivas no MMA profissional.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Campeonato Estadual Sub-16 terá duas partidas no CT do Cupuaçu

Publicado

3 horas atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Confrontos deste sábado (6) devem ser bem disputados

A primeira fase do Campeonato Estadual Feminino Sub-16 terá dois jogos neste sábado, 6, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu. Preventório e Grêmio Xapuriense disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Vasco joga contra o Real Sociedade.

Duelo pelo liderança 

Preventório e Grêmio Xapuriense venceram na rodada de abertura e por isso quem vencer o confronto assume a liderança do grupo A e se aproxima da semifinal do torneio.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Equipe da Asdefir disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20

Publicado

3 horas atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Foto PHD: Atletas acreanos pretendem disputar finais no Brasileiro

A equipe da Associação Desportiva Filhos do Rei (Asdefir) formada pelos atletas Thiago Aguiar, Samuel Pereira, Jamile Apurinã e Maria Letícia Silva disputa neste fim de semana, em Recife, Pernambuco, o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-20.

“Essa é mais uma participação importante do atletismo acreano em uma competição de nível. A evolução dos atletas passa diretamente por grandes eventos”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Atletismo (Facat), professor João Jácome.

Apoio do Estado

A Asdefir recebeu o apoio do governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL). A competição reúne em Recife algumas das principais promessas do atletismo brasileiro.

132 clubes

O Campeonato Brasileiro com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) tem a participação de 132 clubes de 22 Estados. São 738 atletas nas disputas de provas de pista e campo.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Atlético enfrenta o Náuas e quer garantir classificação para semifinal

Publicado

3 horas atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: O atacante Ruan (d) é uma das esperanças de gols do Galo

Atlético e Náuas fecham neste sábado, 6, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Galo é 4º colocado com 4 pontos e se vencer o confronto estará classificado para semifinal do torneio.

Técnico interino

Depois da demissão de Erismeu Silva após a derrota para o São Francisco, o diretor de futebol, Éden Barros, vai dirigir o Atlético de maneira interina. A meta é vencer o confronto e criar um ambiente positivo para a reta final do Estadual.

Primeira vitória

O Náuas vai tentar a primeira vitória no Estadual no duelo contra o Atlético. O Cacique ocupa a última colocação sem nenhum ponto, mas se vencer o Galo abre a possibilidade de classificação.

Comentários

Continue lendo