Acreano Thomas Bryan estreia no LFA com derrota por nocaute em menos de dois minutos

Atleta de 26 anos sofreu sua terceira perda consecutiva no MMA profissional, desta vez para Daniel “Rei Brasileiro” Araújo

O lutador acreano Thomas Bryan, de 26 anos, estreou no LFA 216, um dos maiores eventos de MMA do Brasil, realizado na noite de sexta-feira (5), em Cuiabá (MT). No card preliminar, ele enfrentou Daniel Araújo, o “Rei Brasileiro”, de 24 anos, pela categoria peso-galo (até 61,2 kg).

O combate durou pouco: Araújo venceu por nocaute logo no primeiro round, aos 1 minuto e 28 segundos.

Com o revés, Bryan amplia a sequência negativa na carreira. Antes, ele já havia sido nocauteado no AEC, na França, e perdido o cinturão no BRTL Fight Combat, em Porto Velho (RO). Agora, acumula três derrotas consecutivas no MMA profissional.

