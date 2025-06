Acreano Thomas Bryan assina com organização internacional de MMA e luta em julho pelo LFA

O MMA brasileiro segue em ascensão, e o lutador acreano Thomas Bryan é um dos destaques dessa nova geração. Após conquistar o cinturão da categoria 61 kg no evento BRTL Fight Combat, Bryan foi anunciado como um dos três atletas da região Norte que assinaram contrato com o Legacy Fighting Alliance (LFA) — uma das maiores organizações de artes marciais mistas do mundo.

O atleta já tem data marcada para estrear no novo palco internacional: 11 de julho, no card do LFA Brasília, que promete reunir grandes nomes e novos talentos do MMA nacional.

Em publicação nas redes sociais, Thomas Bryan celebrou a oportunidade e destacou o orgulho de representar o estado no evento: “Próximo compromisso marcado! Estamos chegando a um dos maiores eventos do mundo para dar mais um passo em direção ao sonho. Dia 11 de julho seremos o Acre no @lfa_brasil em Brasília”, declarou.

Com a recente contratação de Bryan e outros dois lutadores nortistas, o BRTL já contabiliza cinco atletas levados ao LFA, consolidando-se como uma plataforma de destaque na revelação de talentos e como ponte entre o cenário nacional e o internacional do MMA.

