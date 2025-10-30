Acreano representa o Brasil no mundial de para Jiu-Jitsu em Bangkok

O paratleta Thomas Rodrigues, natural de Tarauacá, no Acre, embarcará nos próximos dias para Bangkok, na Tailândia, onde participará do Campeonato Mundial Caminho Paralímpico de Para Jiu-Jitsu. O evento ocorrerá entre 1º e 15 de novembro de 2025.

Organizado pela jiu-jitsu International Federation (JJIF), o torneio é o principal da modalidade e reúne atletas de elite de diversos países, incluindo categorias dedicadas a esportistas com deficiência. As competições serão realizadas no Indoor Stadium Huamark, um complexo esportivo tradicional em Bangkok, destacando o progresso da inclusão no jiu-jitsu internacional.

Rodrigues, que é cadeirante, tem se destacado em competições regionais e nacionais, o que lhe garantiu a vaga para representar o Brasil. Ele é o primeiro paratleta cadeirante do Acre a competir em um evento internacional desse porte, marcando um avanço para o esporte local

“Essa conquista tem um valor imenso. É a realização de um sonho construído com muito esforço, fé e dedicação. Estar entre os melhores do mundo é uma honra e uma responsabilidade enorme, porque levo comigo a bandeira do Acre e o sonho de muitas pessoas que acreditam que o esporte transforma vidas”, declarou o atleta.

O paratleta atribui sua trajetória ao apoio de familiares, amigos, patrocinadores e entidades públicas, que incentivam o esporte como meio de inclusão social. Sua participação no mundial reforça a relevância de investimentos no paradesporto, promovendo superação e representatividade

“Agora é foco total, mente leve e coração cheio de gratidão. Quero viver intensamente esse momento histórico e representar com orgulho cada pessoa que acreditou nesse sonho”, completou o paratleta.

