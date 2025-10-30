Cotidiano
Acreano representa o Brasil no mundial de para Jiu-Jitsu em Bangkok
O paratleta Thomas Rodrigues, natural de Tarauacá, no Acre, embarcará nos próximos dias para Bangkok, na Tailândia, onde participará do Campeonato Mundial Caminho Paralímpico de Para Jiu-Jitsu. O evento ocorrerá entre 1º e 15 de novembro de 2025.
Organizado pela jiu-jitsu International Federation (JJIF), o torneio é o principal da modalidade e reúne atletas de elite de diversos países, incluindo categorias dedicadas a esportistas com deficiência. As competições serão realizadas no Indoor Stadium Huamark, um complexo esportivo tradicional em Bangkok, destacando o progresso da inclusão no jiu-jitsu internacional.
Rodrigues, que é cadeirante, tem se destacado em competições regionais e nacionais, o que lhe garantiu a vaga para representar o Brasil. Ele é o primeiro paratleta cadeirante do Acre a competir em um evento internacional desse porte, marcando um avanço para o esporte local
“Essa conquista tem um valor imenso. É a realização de um sonho construído com muito esforço, fé e dedicação. Estar entre os melhores do mundo é uma honra e uma responsabilidade enorme, porque levo comigo a bandeira do Acre e o sonho de muitas pessoas que acreditam que o esporte transforma vidas”, declarou o atleta.
O paratleta atribui sua trajetória ao apoio de familiares, amigos, patrocinadores e entidades públicas, que incentivam o esporte como meio de inclusão social. Sua participação no mundial reforça a relevância de investimentos no paradesporto, promovendo superação e representatividade
“Agora é foco total, mente leve e coração cheio de gratidão. Quero viver intensamente esse momento histórico e representar com orgulho cada pessoa que acreditou nesse sonho”, completou o paratleta.
Com informações de Blog do Accioly.
Comentários
Cotidiano
Acre perde jogos no 1ª dia de disputa do Campeonato Brasileiro Sub-16
A Seleção Acreana começou com derrotas nesta quarta, 29, em Saquarema, no Rio de Janeiro, a disputa do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16. No primeiro jogo, os garotos acreanos foram derrotados pela seleção de Alagoas por 2 sets a 1, com parciais de 25×19, 13×25 e 18×25. Na segunda partida, o Acre perdeu por 2 sets a 1 para a seleção do Rio Grande do Norte, com parciais de 29×27, 20×25 e 20×25.
Terceira partida
A Seleção Acreana volta à quadra nesta quinta, 30, a partir das 13h30 (hora Acre), para jogar contra a seleção de Roraima.
Comentários
Cotidiano
Furacão do Norte goleia Rei Artur no Campeonato Estadual
O Furacão do Norte goleou o Rei Artur por 9 a 0 nesta quinta, 29, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Furacão entra na disputa como um dos favoritos ao título;
Galvez x Meninos de Ouro
A primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13 terá mais um duelo nesta quinta, 30, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, entre Galvez e Meninos de Ouro.
Comentários
Cotidiano
Acre é derrotado pelo Pará na estreia do Brasileiro Sub-16
A Seleção Acreana perdeu para o Pará por 3 sets a 0, com parciais de 25×23, 25×16 e 18×18 nesta quarta, 29, no ginásio do Sesc, na estreia do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16.
Pará e Paraíba
As seleções do Pará e da Paraíba venceram seus dois jogos no primeiro dia de disputas do Brasileiro e são líderes da fase de classificação do torneio com 6 pontos.
Duas partidas
A Seleção Acreana volta à quadra nesta quinta, 30, a partir das 8 horas, para enfrentar a Bahia. Na segunda partida, o Acre enfrenta a Paraíba, a partir das 17 horas.
Você precisa fazer login para comentar.