Conecte-se conosco

Cotidiano

Acreano representa o Brasil no mundial de para Jiu-Jitsu em Bangkok

Publicado

47 minutos atrás

em

O paratleta Thomas Rodrigues, natural de Tarauacá, no Acre, embarcará nos próximos dias para Bangkok, na Tailândia, onde participará do Campeonato Mundial Caminho Paralímpico de Para Jiu-Jitsu. O evento ocorrerá entre 1º e 15 de novembro de 2025.

Organizado pela jiu-jitsu International Federation (JJIF), o torneio é o principal da modalidade e reúne atletas de elite de diversos países, incluindo categorias dedicadas a esportistas com deficiência. As competições serão realizadas no Indoor Stadium Huamark, um complexo esportivo tradicional em Bangkok, destacando o progresso da inclusão no jiu-jitsu internacional.

Rodrigues, que é cadeirante, tem se destacado em competições regionais e nacionais, o que lhe garantiu a vaga para representar o Brasil. Ele é o primeiro paratleta cadeirante do Acre a competir em um evento internacional desse porte, marcando um avanço para o esporte local

“Essa conquista tem um valor imenso. É a realização de um sonho construído com muito esforço, fé e dedicação. Estar entre os melhores do mundo é uma honra e uma responsabilidade enorme, porque levo comigo a bandeira do Acre e o sonho de muitas pessoas que acreditam que o esporte transforma vidas”, declarou o atleta.

O paratleta atribui sua trajetória ao apoio de familiares, amigos, patrocinadores e entidades públicas, que incentivam o esporte como meio de inclusão social. Sua participação no mundial reforça a relevância de investimentos no paradesporto, promovendo superação e representatividade

“Agora é foco total, mente leve e coração cheio de gratidão. Quero viver intensamente esse momento histórico e representar com orgulho cada pessoa que acreditou nesse sonho”, completou o paratleta.

 

Com informações de Blog do Accioly.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Acre perde jogos no 1ª dia de disputa do Campeonato Brasileiro Sub-16

Publicado

8 minutos atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Foto PHD: Seleção Acreana foi derrotada de virada nas duas partidas

A Seleção Acreana começou com derrotas nesta quarta, 29, em Saquarema, no Rio de Janeiro, a disputa do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16. No primeiro jogo, os garotos acreanos foram derrotados pela seleção de Alagoas por 2 sets a 1, com parciais de 25×19, 13×25 e 18×25. Na segunda partida, o Acre perdeu por 2 sets a 1 para a seleção do Rio Grande do Norte, com parciais de 29×27, 20×25 e 20×25.

Terceira partida

A Seleção Acreana volta à quadra nesta quinta, 30, a partir das 13h30 (hora Acre), para jogar contra a seleção de Roraima.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Furacão do Norte goleia Rei Artur no Campeonato Estadual

Publicado

13 minutos atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Furacão Norte entra no Estadual como um dos favoritos ao título

O Furacão do Norte goleou o Rei Artur por 9 a 0 nesta quinta, 29, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Furacão entra na disputa como um dos favoritos ao título;

Galvez x Meninos de Ouro

A primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13 terá mais um duelo nesta quinta, 30, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, entre Galvez e Meninos de Ouro.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Acre é derrotado pelo Pará na estreia do Brasileiro Sub-16

Publicado

14 minutos atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Foto FEAV: Seleção do Pará terminou o 1º dia de disputa do Brasileiro na liderança

A Seleção Acreana perdeu para o Pará por 3 sets a 0, com parciais de 25×23, 25×16 e 18×18 nesta quarta, 29, no ginásio do Sesc, na estreia do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16.

Pará e Paraíba

As seleções do Pará e da Paraíba venceram seus dois jogos no primeiro dia de disputas do Brasileiro e são líderes da fase de classificação do torneio com 6 pontos.

Duas partidas

A Seleção Acreana volta à quadra nesta quinta, 30, a partir das 8 horas, para enfrentar a Bahia. Na segunda partida, o Acre enfrenta a Paraíba, a partir das 17 horas.

Comentários

Continue lendo