Acreano Ramon Dino faz história e conquista o título da Classic Physique no Olympia 2025

Vítima de 26 anos foi assassinado com disparos na boca e no peito ao chegar em casa; Polícia Civil investiga o caso

O monitorado por tornozeleira eletrônica Daniel Oliveira da Costa, de 26 anos, foi executado com dois tiros na noite deste sábado (11), quando chegava à própria residência, localizada na Rua Peru, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, Daniel havia acabado de chegar em casa quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Após uma breve conversa, ele tentou correr para dentro do apartamento, mas foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um na boca e outro no peito. Em seguida, os criminosos fugiram do local.

O proprietário do imóvel relatou ter ouvido ao menos três tiros e acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas os socorristas apenas constataram o óbito da vítima.

A área foi isolada para o trabalho da Perícia Criminal, e o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram no local e coletaram as primeiras informações. O caso segue sob investigação.

Conforme registros policiais, Daniel respondia a processo por tráfico de drogas.

