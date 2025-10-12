Extra
Acreano Ramon Dino faz história e conquista o título da Classic Physique no Olympia 2025
“Dinossauro Acreano” derrota Mike Sommerfeld e garante o primeiro título para o Brasil na “Copa do Mundo do Fisiculturismo”
O Brasil tem um novo campeão mundial no fisiculturismo. Ramon Dino fez história neste sábado (11), em Las Vegas, ao conquistar o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025. O “Dinossauro Acreano” se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer a prestigiada competição, considerada a Copa do Mundo do fisiculturismo, e embolsou 100 mil dólares (cerca de R$ 552 mil). Mike Sommerfeld terminou no segundo lugar, seguido de Terrence Ruffin, Josema Muñoz e Niall Darwen.
Dino havia feito uma grande apresentação nas prévias, realizadas na manhã deste sábado. Ele encerrou o pré-julgamento dos juízes no centro do palco – na primeira colocacao -, em um confronto com o alemão Mike Sommerfeld e o estadunidense Ruff Diesel.
Com um cenário bem otimista para o Brasil, o top 3 parecia definido após as prévias. As finais serviram para definir o campeão. Ramon, Mike e Ruff estiveram no call-out principal. Durante os confrontos, os três estiveram no centro do palco em algum momento. Dino mostrou uma linha muito sólida, com destaque para as poses de costas, e ficou com o título
Esta é uma conquista inédita para o fisiculturismo masculino brasileiro. Antes, o Brasil só havia ganhado títulos do Olympia com as mulheres: ao todo, eram 14 medalhas de ouro, já contando as três obtidas nesta edição, com Natália Coelho (Women’s Physique) e com Eduarda Bezerra (Wellness).
Ramon Dino tem 30 anos de idade e é natural de Rio Branco, no Acre. Ele cresceu em uma zona periférica da capital acreana e era adepto da calistenia antes de começar na musculação.
Dino começou a se dedicar ao fisiculturismo em 2016 e obteve seu cartão profissional em 2018. No entanto, passou a competir em grandes eventos somente em 2021, ano em que conseguiu sua primeira qualificação para o Olympia.
Logo na estreia do principal palco do mundo, o acreano ficou na quinta colocação da Classic Physique. Desde então, não saiu mais do top 5: foi vice-campeão em 2022 e em 2023 (atrás de CBum) e foi quarto colocado em 2024.
Atualmente, Dino é casado com a também fisiculturista Vitória Viana e tem dois filhos. Ele é treinado por Fabrício Pacholok, um dos treinadores mais prestigiados do mundo, tem André Pierin como coach de poses e o experiente Chris Aceto como coach nutricional.
Comentários
Extra
Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é executado a tiros em Rio Branco
Vítima de 26 anos foi assassinado com disparos na boca e no peito ao chegar em casa; Polícia Civil investiga o caso
O monitorado por tornozeleira eletrônica Daniel Oliveira da Costa, de 26 anos, foi executado com dois tiros na noite deste sábado (11), quando chegava à própria residência, localizada na Rua Peru, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Militar, Daniel havia acabado de chegar em casa quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Após uma breve conversa, ele tentou correr para dentro do apartamento, mas foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um na boca e outro no peito. Em seguida, os criminosos fugiram do local.
O proprietário do imóvel relatou ter ouvido ao menos três tiros e acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas os socorristas apenas constataram o óbito da vítima.
A área foi isolada para o trabalho da Perícia Criminal, e o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.
Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram no local e coletaram as primeiras informações. O caso segue sob investigação.
Conforme registros policiais, Daniel respondia a processo por tráfico de drogas.
Comentários
Extra
Prefeitura de Epitaciolândia realiza grande festa e entrega de brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, em parceria com demais secretarias e colaboradores, promoveu na tarde desta sexta-feira, 10, uma grande celebração em homenagem ao Dia das Crianças. O evento aconteceu na Praça 28 de Abril, dentro da quadra sintética, e reuniu centenas de famílias em um clima de alegria e diversão.
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sérgio Mesquita e da secretária de Assistência Social Lindaci Franco e, os vereadores Eliade silva e José Henrique, participou durante toda a programação, que contou com brincadeiras, concursos de dança, distribuição de pipoca, picolé, brinquedos, além de atrações como pula-pula e parquinho.
Para garantir a organização e que todas as crianças fossem contempladas, a equipe da Assistência Social distribuiu pulseiras de identificação, facilitando o controle e a entrega dos presentes.
Durante o evento, o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância de comemorar essa data especial.
“Aqui nós distribuímos os brinquedos, mas quem ganha o maior presente somos nós, por poder passar uma tarde com essas crianças, que nos contagiam com tanta alegria e energia positiva. Elas são o nosso futuro, e por isso, todos os anos, com muito carinho, fazemos questão de promover esse momento para elas”, afirmou.
O vice-prefeito Sérgio Mesquita também ressaltou a relevância de cuidar bem das crianças.
“São elas que vão comandar o futuro do nosso município. Quando garantimos saúde, educação e momentos de lazer, estamos plantando sementes que renderão bons frutos em um futuro muito próximo”, destacou.
A secretária Lindaci Franco agradeceu a todos os parceiros e servidores envolvidos.
“Estamos muito felizes por mais uma vez realizar essa linda ação. Nosso agradecimento especial a todos que contribuíram e compareceram para celebrar conosco este dia tão especial”, disse.
De acordo com a organização, centenas de brinquedos foram entregues, tornando a tarde inesquecível para as crianças epitaciolandesnses, os brinquedos foram doados por empresários parceiros.
Comentários
Extra
Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025
O Conselho de Jovens Empresários do Acre (CONJOVE), em parceria com a ACISA, realiza nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, às 19h, no Gran Reserva, a grande noite de celebração do Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025.
Vamos valorizar iniciativas inovadoras, sustentáveis e inspiradoras que estão transformando o ambiente de negócios no Acre.
Os Finalistas
Após semanas de votação popular e análise técnica, foram definidos os finalistas das seis categorias que representam o novo momento do empreendedorismo acreano:
1. Inovação em Gestão
2. Transformação Digital
3. Responsabilidade Socioambiental
4. Empreendedorismo Feminino
5. Revelação Empresarial
6. Associativismo e Impacto Coletivo
Empresas e lideranças que se destacam pela visão de futuro, compromisso com o desenvolvimento local e pela capacidade de inspirar uma nova geração de empreendedores estão entre os indicados.
A lista completa dos finalistas está disponível nas redes oficiais da ACISA, FEDERACRE e CONJOVE.
A Festa
O evento é aberto ao público e promete ser uma noite inesquecível para celebrar o espírito empreendedor acreano.
A cerimônia contará com jantar completo, open bar, ilha de drinks, corredor instagramável, ativações de marcas parceiras e apresentações musicais exclusivas, em um ambiente elegante e tecnológico que simboliza o tema da noite — “Um brinde ao futuro”.
Durante a celebração, será realizada uma homenagem especial à família de Rodrigo Pires, reconhecendo o legado e a contribuição do empresário para o desenvolvimento econômico e social do Acre.
Quem foi Rodrigo Pires:
Empresário visionário e exemplo de liderança, Rodrigo Pires deixou uma marca profunda no cenário empresarial Acreano.
Fundador de negócios de destaque e entusiasta da inovação, acreditava no poder do associativismo e da colaboração para transformar realidades.
Sua trajetória continua inspirando jovens empreendedores, e o prêmio que leva seu nome é uma forma de perpetuar sua visão de um Acre mais empreendedor, solidário e próspero.
Ingressos e Convites
Os ingressos estão disponíveis ao público e podem ser adquiridos com a equipe do CONJOVE e da ACISA.
Cada ingresso dá direito ao jantar completo, open bar e acesso a todas as experiências da noite.
Data: Sexta-feira, 10 de outubro
Horário: 19h
Local: Gran Reserva, Rio Branco (AC)
Traje: Social
Informações e reservas: (68) 99216-3131
Realização
CONJOVE, ACISA e Federacre
Apoio:
PWS e Sans Films
Você precisa fazer login para comentar.