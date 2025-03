Acreano que estava inserido na Lista Vermelha da INTERPOL é preso durante operação na Bolívia

Policiais militares encontraram 277 gramas de maconha e 190 gramas de cocaína durante ação de combate ao tráfico na região

Em mais uma ação de combate ao narcotráfico, a Polícia Militar realizou uma operação fluvial nesta sexta-feira (28) na região de Santa Rosa, resultando na apreensão de 467 gramas de entorpecentes. Durante a fiscalização, os agentes encontraram 277 gramas de maconha e 190 gramas de cocaína, que estavam sendo transportados por vias fluviais.

A operação faz parte das estratégias de segurança pública para intensificar o patrulhamento em áreas de difícil acesso, frequentemente utilizadas por traficantes. De acordo com a PM, a ação visava coibir o avanço do tráfico de drogas na região, que tem sido alvo constante de operações policiais.

Todo o material apreendido foi encaminhado às autoridades competentes para os devidos procedimentos, incluindo perícia e destruição. Ainda não há informações sobre a identificação ou prisão de suspeitos envolvidos no caso.

A operação reforça o compromisso da Polícia Militar em combater o crime organizado e interromper rotas de distribuição de drogas no estado. As ações continuarão sendo realizadas de forma estratégica, com foco em áreas consideradas críticas para o tráfico.

A população local tem apoiado as iniciativas da PM, esperando que medidas como essas contribuam para a redução da criminalidade e melhorem a segurança na região. As autoridades reforçam a importância de denúncias anônimas, que podem ser feitas por meio dos canais oficiais, para auxiliar no planejamento de novas operações.

Enquanto isso, a PM mantém o patrulhamento ostensivo na região, com o objetivo de prevenir novos crimes e garantir a segurança dos moradores. A operação desta sexta-feira demonstra a eficácia do trabalho conjunto entre inteligência policial e ações táticas no combate ao tráfico de drogas.

