Cotidiano

Acreano Neto Lopes vence por nocaute técnico no LFA 216

Publicado

36 minutos atrás

em

Lutador de 25 anos emplaca a quinta vitória seguida no MMA e se aproxima do UFC

O acreano Neto Lopes, de 25 anos, foi destaque no LFA 216, realizado na sexta-feira (5), em Cuiabá (MT). No card preliminar, ele derrotou o rondoniense Thiago Oliveira por nocaute técnico, após aplicar um soco giratório na cabeça do adversário, aos 17 segundos do segundo round. O golpe foi uma resposta a uma tentativa de ataque do oponente.

Com o resultado, Neto Lopes alcança sua quinta vitória consecutiva no MMA profissional — quatro por nocaute e uma por finalização. As duas últimas conquistas foram dentro do LFA (Legacy Fighting Alliance), evento considerado uma das principais portas de entrada para o UFC.

Cotidiano

Campeonato Estadual Feminino vai conhecer os últimos semifinalistas

Publicado

2 minutos atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Estadual Feminino com jogos decisivos no Sesc

A primeira fase do Campeonato Estadual Feminino de Futsal terá neste sábado, 6, a partir das 17 horas, no ginásio do Sesc, as últimas três partidas. Os confrontos são: Calafate x Rio Branco, Borussia x Real Sociedade e Veneza x Villa.

Calafate x Rio Branco

Calafate e Rio Branco fazem um confronto somente para cumprir tabela. O Rio Branco, classificado, é líder do torneio e o Calafate não tem mais chance de classificação.

Borussia x Real Sociedade

O Borussia, ainda com chances de chegar na semifinal, enfrenta o Real Sociedade, classificado, precisando vencer. O Borussia, se ganhar, chegará aos 7 pontos e fica esperando o resultado de Veneza e Villa.

Veneza x Villa

Veneza, com 6 pontos, e o Villa, somando 4, fazem um duelo direto por uma vaga na semifinal. O Veneza tem a vantagem do empate para seguir na disputa do título.

Cotidiano

Acreano Thomas Bryan estreia no LFA com derrota por nocaute em menos de dois minutos

Publicado

5 horas atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Atleta de 26 anos sofreu sua terceira perda consecutiva no MMA profissional, desta vez para Daniel “Rei Brasileiro” Araújo

O lutador acreano Thomas Bryan, de 26 anos, estreou no LFA 216, um dos maiores eventos de MMA do Brasil, realizado na noite de sexta-feira (5), em Cuiabá (MT). No card preliminar, ele enfrentou Daniel Araújo, o “Rei Brasileiro”, de 24 anos, pela categoria peso-galo (até 61,2 kg).

O combate durou pouco: Araújo venceu por nocaute logo no primeiro round, aos 1 minuto e 28 segundos.

Com o revés, Bryan amplia a sequência negativa na carreira. Antes, ele já havia sido nocauteado no AEC, na França, e perdido o cinturão no BRTL Fight Combat, em Porto Velho (RO). Agora, acumula três derrotas consecutivas no MMA profissional.

Cotidiano

Campeonato Estadual Sub-16 terá duas partidas no CT do Cupuaçu

Publicado

5 horas atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Confrontos deste sábado (6) devem ser bem disputados

A primeira fase do Campeonato Estadual Feminino Sub-16 terá dois jogos neste sábado, 6, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu. Preventório e Grêmio Xapuriense disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Vasco joga contra o Real Sociedade.

Duelo pelo liderança 

Preventório e Grêmio Xapuriense venceram na rodada de abertura e por isso quem vencer o confronto assume a liderança do grupo A e se aproxima da semifinal do torneio.

