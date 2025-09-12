Acreano morre em Porto Velho aos 47 anos após suspeita de parada cardiorrespiratória

Francisco Alves das Chagas foi encontrado sem vida próximo ao alojamento onde estava hospedado, no bairro Nova Esperança

Um homem identificado como Francisco Alves das Chagas, de 47 anos, natural do Acre, morreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12), em Porto Velho (RO). O caso ocorreu na Rua Pernambuco, bairro Nova Esperança, zona Norte da capital rondoniense.

Francisco estava trabalhando em uma obra na região do aeroporto e foi encontrado sem vida às margens da via, próximo ao alojamento onde se hospedava.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o médico constatou o óbito no local, sem sinais aparentes de violência. A Polícia Militar registrou a ocorrência, e a principal suspeita é de que a morte tenha sido causada por uma parada cardiorrespiratória.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários