Acreano Manex Silva termina prova dos 10 km no esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno
Atleta de Rio Branco ficou na 97ª colocação entre 113 competidores e já havia conquistado melhor resultado da história do Brasil no sprint masculino
O acreano Manex Silva voltou às pistas nesta sexta-feira (13) e concluiu a prova dos 10 km estilo livre no esqui cross-country durante os Jogos Olímpicos de Inverno, terminando na 97ª colocação entre 113 atletas. O brasileiro registrou o tempo de 26min51s na disputa.
Natural de Rio Branco, Manex já havia alcançado um feito inédito para o Brasil no início da semana, ao disputar as classificatórias do sprint masculino e encerrar a prova na 48ª posição, com o tempo de 3min25s48 — o melhor resultado da história do país na categoria masculina da modalidade.
Filho de mãe brasileira e pai espanhol, o atleta participou de sua segunda edição olímpica de inverno. A estreia ocorreu nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, quando competiu em quatro provas e obteve como melhor desempenho o 71º lugar no sprint.
A medalha de ouro na prova dos 10 km ficou com o norueguês Johannes Klæbo, que completou o percurso em 20min36s. O francês Mathis Desloges e o também norueguês Einar Hedegart completaram o pódio na segunda e terceira posições, respectivamente.
Sexta-feira será de tempo instável e alta probabilidade de chuva em todo o Acre
Previsão indica pancadas fortes, elevada umidade e risco de temporais isolados em diversas regiões do estado
O tempo permanece instável nesta sexta-feira (13) em todo o Acre, com previsão de chuvas a qualquer hora do dia, que podem ser fortes em diversas áreas. As informações são do portal O Tempo Aqui, que aponta elevada umidade do ar e condições favoráveis para temporais isolados.
🌧️ Leste e sul do estado
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo segue instável, com chuvas a qualquer momento e alta probabilidade de precipitações intensas. A chance de temporais é considerada média.
A umidade relativa do ar mínima varia entre 70% e 80% durante a tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos, predominantemente do noroeste, com variações do norte e oeste. A probabilidade de ventos fortes é baixa.
🌦️ Centro e oeste do estado
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão também indica tempo instável, com chuvas que podem ser intensas. A probabilidade de chuvas fortes é alta e a de temporais é média.
A umidade mínima varia entre 65% e 75% à tarde, e a máxima entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos são fracos, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.
🌡️ Temperaturas por região
• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.
• Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C.
• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C.
• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 27°C e 29°C.
• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.
• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 28°C e 30°C.
• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.
Federação Aquática oficializa calendário da temporada de 2026
A Federação Aquática do Estado do Acre(FAEA) oficializou o calendário de competições de 2026. A primeira etapa do Campeonato Estadual de Natação abre a temporada no dia 28 de março, na piscina da AABB.
“Teremos nove eventos durante o ano e esse é um número considerável. Os técnicos das equipes participaram da elaboração do calendário e isso foi importante”, declarou o presidente da FAEA, professor Ricardo Sampaio.
Torneios fora
Os nadadores acreanos deverão disputar a Copa Bolpebra em Porto Maldonado, no Peru, Jogos Escolares Brasileiros, Jogos da Juventude e Copa Rondônia.
“Não programamos a Copa Norte e Campeonato Brasileiro porque a participação necessita de índices e também de patrocínio. Vamos ter um ano bem movimentado”, avaliou o presidente.
Delegação do Guaporé chega no domingo e visa duelo na Copa do Brasil
A delegação do Guaporé, de Rondônia, desembarca em Rio Branco no domingo, 15, e na quarta, 18, enfrenta o Galvez pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo será disputado, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta, e quem vencer garante uma vaga na segunda fase do torneio nacional.
“Sabemos da qualidade do Galvez, mas estamos em um bom momento. O futebol de Rondônia aposta na força e o acreano é mais técnico, vamos ter uma grande partida”, avaliou o técnico do Guaporé, Márcio Parreiras.
Joga no sábado
O Guaporé enfrenta o União Cacoalense, em Cacoal, no sábado, 14, fora de casa.
“Conseguimos uma vitória diante do Barcelona e vamos para mais uma partida difícil. A meta é realizar um grande jogo fora de casa”, declarou o treinador.
