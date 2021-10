Acreano fica entre os 5 melhores do mundo no Mr. Olympia

Em apresentação no último sábado, 9, o fisiculturista acreano, Ramon Queiroz, fez história e ficou no top 5 da sua categoria Classic Physique na 57ª edição do Mr. Olympia 2021 em Orlando, nos EUA.

Na competição, Queiroz, também conhecido como Dino, surpreendeu o Olympia inteiro e, na sua segunda competição profissional, conseguiu a quinta colocação da categoria – melhor resultado da história do Brasil, segundo análise do portal Terra.

Ramon ficou atrás de Urs Kalecinski, Breon Ansley, Terrence Ruffin e o grande campeão em sua categoria, Chris Bumstead. O evento é organizado pela International Federation of BodyBuilding & Fitness (IFBB). O concurso é realizado desde 1965.

Para chegar ao Mr. Olympia, Dino competiu no campeonato Europa Pro e ficou em segundo lugar. Em suas redes sociais, o atleta fez agradecimentos à família e à torcida pelo apoio. “Me senti muito realizado de pisar no palco do Olympia, muitos duvidaram mas chegamos lá, fizemos nosso trabalho, porque nada é impossível para aquele que trabalha”, declarou.