O acreano Ramon de Lima natural de Rio Branco, estado do Acre, foi campeão na noite de hoje, dia 30, em Barretos no interior de São Paulo. A disputa foi transmitida ao vivo pela internet e o grande prêmio em sua categoria, seria uma caminhonete no valor de R$ 350 mil.

Ramon montou na categoria touro, considerada a mais difícil da competição. A competição foi transmitida por cerca de cinco horas e faz parte do Circuito Brahma, chamada de: Live Barretos Pra Sempre – Rodeio em Touros e Cutiano.

Com essa vitória, Ramon coloca o estado do Acre como um dos que fabrica campeões, uma vez que muitos competidores vem se destacando no campeonato e estados do Brasil.

