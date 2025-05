Acreano é homenageado com medalha da Ordem do Mérito Industrial da CNI

João Gabriel Bastos, 16 anos, medalhista da OBMEP, representará o Acre no Hotel de Hilbert, evento promovido pelo IMPA no Rio Grande do Norte

João Gabriel Bastos, estudante do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Elvira Ferreira Gomes, foi selecionado para representar o Acre na 10ª edição do Encontro do Hotel de Hilbert (EHH), promovido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). O evento, que reúne os melhores jovens matemáticos do país participantes do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), será realizado em Natal (RN).

Trajetória de sucesso

Natural de Marechal Thaumaturgo e filho de enfermeiros, João Gabriel já conquistou quatro medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) — duas de prata e duas de ouro. Sua dedicação aos estudos e paixão pela disciplina o levaram a essa oportunidade única.

Viagem de 4 mil quilômetros e expectativas

Para participar do encontro, o jovem percorrerá mais de 4 mil quilômetros até o Rio Grande do Norte. “Vou conhecer um novo estado, nunca visitei o Rio Grande do Norte. Estou ansioso para ver o mar também, que eu vi só uma vez quando era bem pequenininho. Estou animado e muito feliz com essa grande oportunidade”, compartilhou João Gabriel, entusiasmado.

O Encontro do Hotel de Hilbert é uma iniciativa que visa estimular o intercâmbio de conhecimento entre estudantes promissores e pesquisadores renomados na área da matemática. A participação de João Gabriel reforça o potencial acadêmico do Acre em competições nacionais.

