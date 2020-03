Um brasileiro natural do município de Brasiléia, identificado como Getúlio Ribeiro de Mesquita, de 41 anos, foi brutalmente assassinado neste sábado, dia 29, com um golpe de facão no pescoço, quase teve sua cabeça separada do corpo na cidade de Porvenir (Bolívia), localizada cerca de 35km da capital de Pando, Cobija.

As autoridades bolivianas entraram em contato com as autoridades policiais acreanas em Epitaciolândia para relatar o ocorrido no início da noite. Segundo foi relatado até o momento, Getúlio estaria bebendo na companhia de outras pessoas quando um desses teria se apossado de um facão (terçado), dando um único golpe efetuado por trás.

Após autoridades daquele País serem comunicadas do fato, nada puderam fazer. O corpo foi transladado para o Hospital Universitário Roberto Galindo, na cidade de Cobija, onde esperam algum parente para reconhecer e reclamar o corpo.

Por enquanto, as suspeitas iniciais seriam de que o autor do crime seria um brasileiro, mas, as investigações estão em andamento na tentativa de identificar e deter, para saber o motivo do crime.

Até as 00h00 deste sábado, dia 29, familiares ainda não teriam sido localizados. Caso alguém reconhecesse a vítima, comunicassem às autoridades via 190 (Emergência) ou no número (68) 3546-4882, da delegacia de Epitaciolândia.

Mais informações a qualquer momento.

