Cotidiano
Acreano desaparecido é encontrado em Pimenta Bueno após surto e apagão de memória
Após dias de angústia e buscas, a família de Jemerson de Matos, 28 anos, respirou aliviada ao receber a notícia de que ele foi encontrado em Pimenta Bueno, em Rondônia (RO).
O jovem, que estava desaparecido desde o dia 14 de julho, sofre de problemas de saúde mental e havia saído de casa sem dar notícias. A notícia foi divulgada pela própria irmã do jovem em um grupo de Facebook.
Segundo relato da irmã, Janaira Mattos, Jemerson teve um surto e um apagão de memória, acreditando que estava indo para a casa da avó, no município de Sena Madureira, mas acabou percorrendo centenas de quilômetros até Rondônia. Ele foi localizado durante uma barreira policial da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O reconhecimento só foi possível porque a família havia registrado boletim de ocorrência e acionado a Polícia Federal.
Cotidiano
Epitaciolândia EC chega às finais do Estadual Sub-17 no masculino e feminino pelo segundo ano seguido
Clube garante presença dupla nas decisões após vitórias sobre Monte Negro e Porto Acre
O Epitaciolândia Esporte Clube segue fazendo história no futsal acreano. Pelo segundo ano consecutivo, o clube garantiu vaga nas finais do Campeonato Estadual Sub-17, tanto no masculino quanto no feminino.
No último sábado (16), no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, o time masculino venceu o Monte Negro por 5 a 2 e assegurou sua vaga na decisão, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Porto Acre e PSC.
Já no feminino, a equipe conquistou a classificação ao derrotar o Porto Acre por 3 a 1 e agora terá pela frente o Villa da Capital na grande final.
Com os resultados, o Epitaciolândia EC alcança sua terceira final em competições estaduais de futsal neste ano e repete o feito de 2024, quando também disputou as duas decisões do Sub-17, masculino e feminino.
Cotidiano
Crédito no Acre cresce 67% em cinco anos, mas inadimplência preocupa, diz Sistema Financeiro
O saldo das operações de crédito no Acre apresentou crescimento entre junho de 2020 e junho de 2025, alcançando R$ 17,89 bilhões, valor 67,3% superior ao registrado cinco anos antes (R$ 10,69 bilhões), já corrigido pela inflação do período. O avanço foi puxado sobretudo pelas famílias, que ampliaram sua participação no crédito total de 68,2% para 74,3%.
De acordo com dados do Sistema Financeiro Nacional, o crédito destinado às pessoas físicas saltou de R$ 7,30 bilhões para R$ 13,30 bilhões no período, alta acumulada de 82,3%.
Já as empresas tiveram crescimento mais modesto. O saldo de crédito destinado a pessoas jurídicas passou de R$ 3,39 bilhões para R$ 4,59 bilhões, elevação de 35,3%. Apesar de positiva, essa expansão foi proporcionalmente menor, reduzindo a fatia do setor empresarial no total de 31,8% para 25,7%.
Paralelamente ao aumento do crédito, o Acre registrou crescimento da inadimplência. A taxa geral passou de 3,00% em 2020 para 4,36% em 2025. No caso das famílias, o índice chegou a 4,31%, após ter recuado para 2,59% em 2021. Já entre as empresas, a inadimplência atingiu 4,53% em 2025, ultrapassando o patamar das pessoas físicas.
Cotidiano
Andirá bate o Plácido de Castro no Campeonato Estadual da 2ª Divisão
O Andirá bateu o Plácido de Castro por 3 a 1 neste sábado, 16, na Arena da Floresta, e começou com triunfo a caminhada no Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Thiago Lamar (2) e Índio marcaram os gols do Morcego enquanto Mussarela descontou para o Tigre do Abunã.
Fala, João!
“Conseguimos os três pontos e esse era o objetivo na estreia. Ainda precisamos evoluir muito principalmente na transição para o ataque. Vamos nos preparar e realizar os ajustes para o confronto contra o Atlético”, declarou o técnico do Andirá, João Paulo Lourenço.
Deixou o Athlético Paraense
O meia Luiz Henrique (Mussarela), ex-atleta da base do Santa Cruz, deixou o Athlético Paranaense. O garoto “largou” uma das principais bases do futebol brasileiro e, agora, joga o Estadual da 2ª Divisão pelo Tigre do Abunã.
12 atletas
Mais uma vez a diretoria do Plácido de Castro deixou para realizar as inscrições na véspera da abertura do Estadual e somente 12 atletas foram regularizados para a estreia na segundona.
Santa Cruz x São Francisco
O Campeonato Estadual da 2ª Divisão terá sequência na terça, 19, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, com o confronto entre Santa Cruz e São Francisco. O jogo de abertura da 2ª rodada da fase de classificação marca um duelo de invictos.
