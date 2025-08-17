Acreano desaparecido é encontrado em Pimenta Bueno após surto e apagão de memória

Após dias de angústia e buscas, a família de Jemerson de Matos, 28 anos, respirou aliviada ao receber a notícia de que ele foi encontrado em Pimenta Bueno, em Rondônia (RO).

O jovem, que estava desaparecido desde o dia 14 de julho, sofre de problemas de saúde mental e havia saído de casa sem dar notícias. A notícia foi divulgada pela própria irmã do jovem em um grupo de Facebook.

Segundo relato da irmã, Janaira Mattos, Jemerson teve um surto e um apagão de memória, acreditando que estava indo para a casa da avó, no município de Sena Madureira, mas acabou percorrendo centenas de quilômetros até Rondônia. Ele foi localizado durante uma barreira policial da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O reconhecimento só foi possível porque a família havia registrado boletim de ocorrência e acionado a Polícia Federal.

